Всё больше желающих настоящей еды? Почему растёт число любителей менее обработанных продуктов

Растёт интерес к натуральной пище? Что заставляет людей всё чаще отдавать предпочтение продуктам с минимальной обработкой

3:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Правительство Великобритании инвестировало 15 миллионов фунтов стерлингов в исследования альтернатив мясу, таких как мясо, выращенное в лаборатории, или продукты из ферментированных насекомых или грибов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белковые продукты

Вполне вероятно, что будущее за растительной пищей. Эксперты по климату и питанию часто говорят о "белковом переходе" — идее о том, что мир неизбежно перейдет на получение белка из растений, а не из животных.

Но, возможно, не стоит быть настолько уверенными.

Примерно три года назад продажи заменителей мяса в британских супермаркетах начали падать. Аналогичные тенденции наблюдаются в Европе и США.

В Великобритании, после нескольких лет роста, цены достигли пика в 2021 году. Но с тех пор они снижаются три года подряд: на 7%, затем на 6% и, наконец, на 9%, согласно данным о продажах в супермаркетах.

Что же стало причиной этого сдвига?

Одно из объяснений — кризис стоимости жизни последних лет, поскольку некоторые заменители мяса могут стоить дороже, чем обычные фрукты и овощи.

Однако, если это так, то почему не снизились продажи мяса, которое также может быть дорогим? Например, в Великобритании продажи говядины выросли на 9% в период с 2023 по 2024 год.

Более правдоподобной кажется идея о растущем интересе к менее обработанным продуктам. Потребители хотят есть больше "настоящей еды". Некоторые бургеры или колбаски, приготовленные с использованием соевых изолятов, не соответствуют этому запросу. У них слишком длинный список ингредиентов.

Здесь возникает парадокс: люди хотят есть больше цельных продуктов, потому что считают, что это полезно для здоровья.

При этом большинство официальных рекомендаций по здоровому питанию гласят, что красное мясо вредно из-за содержащихся в нем насыщенных жиров и повышает риск развития рака кишечника.

С другой стороны, существует небольшая, но активная группа врачей и ученых, которые утверждают, что красное мясо на самом деле полезно для нас из-за высокого содержания белка и других питательных веществ, таких как железо и витамин B12.

Третье возможное объяснение снижения продаж заменителей мяса заключается в том, что люди пробуют новые продукты из любопытства, но не возвращаются за ними, потому что для всеядных вкус и текстура большинства этих продуктов разочаровывают.

Инвесторы по всему миру вложили значительные средства в производство заменителей мяса.

Но в 2023 году компания Hooray Foods, разрабатывавшая "искусственный бекон", закрылась из-за экономических проблем. В прошлом году британская сеть сэндвич-баров Pret a Manger преобразовала свои последние вегетарианские магазины в обычные.

Если основной движущей силой является то, что спрос на менее обработанные продукты превышает спрос на растительную пищу, то в конечном итоге может восторжествовать любая из этих тенденций.

Если дело только в том, что заменители мяса пока не очень вкусные, то в будущем могут появиться более качественные продукты, которые надолго завоюют сердца людей.

Уточнения

Ингредиент (кулинария) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.



