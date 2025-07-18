Мозг человека светится? Эксперимент с участием 20 добровольцев

Аура здесь ни при чём! Мозг человека высвобождает энергию в виде света

3:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Опубликованы результаты исследования, демонстрирующие, что мозг человека, несмотря на свою сложность, испускает слабое, но обнаруживаемое свечение.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Что же такое биофотон? В отличие от видимого света, излучаемого светлячками и другими биолюминесцентными организмами, биофотоны — это ультраслабые световые частицы, образующиеся в клетках в процессе энергетического обмена. Их невозможно увидеть невооруженным глазом, и они не связаны с бактериальной активностью.

Каждую секунду живые организмы испускают около сотни фотонов на квадратный дюйм. Это число может показаться значительным, однако стоит помнить, что даже крошечный светодиод в режиме ожидания излучает триллионы фотонов в секунду, что делает биофотоны практически незаметными.

Все тела, температура которых выше абсолютного нуля, излучают тепло в виде инфракрасного света. Биофотоны отличаются от них, находясь в видимом диапазоне длин волн. Они образуются, когда молекулы, такие как кислород, переходят в возбужденное состояние в результате клеточного метаболизма, а затем, возвращаясь в основное состояние, испускают фотоны.

Хотя химически биофотонное излучение отличается, физические принципы его работы схожи с полярным сиянием: молекулы поглощают энергию, переходят в возбужденное состояние и высвобождают избыток энергии в виде света.

Биофотонное излучение — это давно известное явление, связанное с окислительным метаболизмом. Оно не имеет отношения к эзотерическим теориям об "ауре" и может быть измерено только с помощью высокочувствительного оборудования.

В ходе исследования, даже с использованием усовершенствованных детекторов фотонных усилителей, обнаружить это излучение было непросто. Клетки, выращенные в лаборатории, включая нейроны, также демонстрируют крошечные вспышки света. Однако работа с живым человеческим мозгом значительно сложнее из-за препятствий, создаваемых костями черепа, и большей сложности организма по сравнению с клеточной культурой.

Ученые проводили эксперименты с участием 20 добровольцев в затемненной комнате, используя ЭЭГ-колпачки со встроенными биофотонными детекторами. Расположение детекторов на голове определялось для исключения влияния окружающего освещения.

Исследование показало, что обнаруженные фотоны не являются случайными и не исходят из внешних источников, что подтверждает их биологическое происхождение.

Учитывая высокую энергетическую активность мозга, ожидалось, что области с более высокой активностью будут испускать больше фотонов. Однако электрическая активность мозга, измеренная с помощью ЭЭГ, не была синхронизирована с местоположением излучения фотонов. Это удивительно, поскольку в лабораторных клеточных культурах активность нейронов пропорционально увеличивалась с излучением света.

Исследователи заметили, что при переходе испытуемых от одного задания к другому, характер биофотонного излучения менялся, что говорит о возможной связи между обработкой информации и излучением света.

Пока не ясно, выполняют ли биофотоны какую-либо функцию или являются просто побочным продуктом. Исследователи планируют использовать более чувствительные датчики, чтобы уточнить результаты и, возможно, даже выяснить, что именно в мозге обнаруживают детекторы, пишет ng.24.

Уточнения

Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

