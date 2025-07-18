Засуха наступает: Венгрия среди стран Европы в большей степени подвержена изменениям климата

Климатические вызовы: что ждёт Венгрию в будущем

0:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Венгрия все больше ощущает на себе бремя засухи: в отдельных регионах проблема критического высыхания почвы сохраняется.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Раскол земли

Анализ показывает, что Венгрия в большей степени, чем другие страны Европейского союза, зависит от ограничений, связанных с водоснабжением. При этом венгерская промышленность в значительной степени отвечает за общий объем водозабора, который является одним из самых высоких в ЕС.

Ряд исследований показывает, что Венгрия является одной из наиболее быстро "теплеющих" и засушливых стран в Европе, что напрямую связано с изменением климата.

Подтверждением этому служит программа мониторинга Земли Европейского союза Copernicus, карта засухи которой указывает на Венгрию как на страну с наиболее пострадавшими районами, пишет portfolio.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. Континентальное государство в центре Европы, не имеющее выхода к морю. Имеет сухопутные границы с Украиной, Румынией, Словакией, Сербией, Хорватией, Словенией и Австрией.



