Засуха наступает: Венгрия среди стран Европы в большей степени подвержена изменениям климата

Венгрия все больше ощущает на себе бремя засухи: в отдельных регионах проблема критического высыхания почвы сохраняется.
Анализ показывает, что Венгрия в большей степени, чем другие страны Европейского союза, зависит от ограничений, связанных с водоснабжением. При этом венгерская промышленность в значительной степени отвечает за общий объем водозабора, который является одним из самых высоких в ЕС.
Ряд исследований показывает, что Венгрия является одной из наиболее быстро "теплеющих" и засушливых стран в Европе, что напрямую связано с изменением климата.
Подтверждением этому служит программа мониторинга Земли Европейского союза Copernicus, карта засухи которой указывает на Венгрию как на страну с наиболее пострадавшими районами, пишет portfolio.
Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. Континентальное государство в центре Европы, не имеющее выхода к морю. Имеет сухопутные границы с Украиной, Румынией, Словакией, Сербией, Хорватией, Словенией и Австрией.
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