На глубине 2,8 км лёд хранил страшную правду — то, что там нашли, ставит под сомнение завтрашний день

Европейский проект Beyond EPICA завершил бурение самого древнего ледяного ядра

4:37 Your browser does not support the audio element. Наука

В самом сердце Восточной Антарктиды, в точке под названием Little Dome C, международная группа учёных успешно завершила уникальную миссию: бурение льда на глубину 2,8 километра. Целью было достичь одного из самых древних слоёв льда на Земле — и это удалось. Согласно первым данным, возраст полученного образца составляет не менее 1,2 миллиона лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Арктические ледяные утёсы

Работы велись в рамках европейского проекта Beyond EPICA, координируемого Италией и финансируемого Европейским союзом. На протяжении четырёх лет команда из 16 специалистов работала в условиях антарктического лета при температуре около -35 °C. Итог — ледяное ядро, способное рассказать о том, каким был климат Земли задолго до появления первых цивилизаций.

"Это по-настоящему фантастическое достижение. Они смогут узнать удивительные вещи о прошлом нашей планеты", — заявил климатолог Пенсильванского университета Ричард Аллей.

Что даёт нам древний лёд

Почему так важен именно этот лёд? Ледяные керны - уникальные хранилища климатической информации. В каждом слое заключены пузырьки древнего воздуха, частицы пыли и химические соединения, которые позволяют учёным реконструировать атмосферные условия прошлого. Благодаря новым данным исследователи смогут лучше понять, как менялся климат Земли и какие факторы играли ключевую роль в ледниковых циклах.

"Ядро льда позволяет проследить изменения в уровне парниковых газов, химическом составе атмосферы и даже интенсивности пылевых бурь", — пояснил гляциолог и координатор проекта Карло Барбандте из Института полярных наук Национального исследовательского совета Италии.

Нынешнее бурение — не первое: ранее ученые уже извлекали лёд возрастом до 800 тысяч лет. Но тогда данных о более ранних эпохах было недостаточно. Новый образец открывает окно в ещё более древнюю климатическую историю планеты.

Шокирующее сравнение с сегодняшним днём

Предварительные результаты уже заставляют задуматься. Как рассказал Барбандте, за последние 800 тысяч лет концентрация углекислого газа и метана в атмосфере никогда не достигала нынешних уровней — даже в периоды потеплений. Сегодня же уровень CO₂ на 50% выше, чем в любом из зарегистрированных ранее времён.

"Мы живём в уникальную климатическую эпоху, и это вызывает серьёзные вопросы о будущем", — отметил Барбандте.

Эти данные особенно важны в контексте современных климатических кризисов. Анализ древнего льда может помочь понять, насколько нынешние процессы уникальны и каковы их возможные последствия.

Почему это важно для мира

Научное значение проекта Beyond EPICA трудно переоценить. Помимо анализа климата, ледяные керны дают представление о вулканической активности, солнечной радиации и даже распространении микроорганизмов в прошлом. Такой комплексный подход позволяет создавать более точные модели будущего климата и предсказывать развитие текущих процессов.

Проект также показывает, насколько важны международные усилия в изучении планеты. Финансирование, технологии, эксперты — всё это объединилось для достижения цели, которая была бы невозможна в одиночку.

Впереди — новые открытия

Бурение завершено, но основная работа только начинается. Ученым предстоит провести изотопный анализ, исследовать химический состав льда и сравнить данные с другими кернами, извлечёнными в Гренландии и Антарктиде.

И хотя сам процесс занял четыре года, собранная информация будет изучаться десятилетиями. Как подчёркивает один из участников проекта Федерико Ското, это не только техническое достижение, но и эмоциональный момент для команды.

"Мы испытали потрясающее чувство, когда дошли до самого дна. Мы знали, что коснулись времени, которого никто раньше не касался", — сказал Ското.

Этот прорыв — лишь начало нового этапа в палеоклиматологии. По мере расшифровки ледяного архива учёные смогут не только лучше понять прошлое, но и подготовиться к вызовам будущего климата, опираясь на реальные данные, а не прогнозы.

Уточнения

Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

