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Незаметная тень на звезде изменила взгляды на Солнечную систему

Обнаружен объект в поясе Койпера, предположительно связанный с формированием планет
1:57
Наука

Что, если прямо сейчас в далёком поясе Койпера дрейфует нечто, чего астрономы ждали десятилетиями? Ученые обнаружили таинственный объект диаметром 1,3 километра — и он может стать недостающим элементом в цепочке планетообразования.

Микробы на обед: еда из астероидов — реальность космических миссий
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESO_-_87_Sylvia-2_(by).jpg
Микробы на обед: еда из астероидов — реальность космических миссий

Необычная находка

Этот космический камень, если подтвердится его существование, станет первым объектом пояса Койпера (ОПК) с промежуточным размером — между крошечными телами и гигантами вроде Плутона или Ультима Туле. До сих пор таких "середнячков" находили крайне редко. Но по расчётам исследователей, таких объектов может быть около 60 тысяч на каждый квадратный градус неба!

Как искали невидимое

Обычные телескопы здесь бессильны — объекты слишком тусклые. Поэтому команда Ко Аримацу из Национальной астрономической обсерватории Японии выбрала иной путь: наблюдение за "миганиями" звёзд, когда перед ними проходят ОПК.

Для этого они использовали всего два небольших телескопа по 28 см в диаметре — на крыше школы на Окинаве, в рамках проекта OASES (Organized Autotelescopes for Serendipitous Event Survey). За 60 часов они отследили около двух тысяч звёзд — и нашли то, что искали.

"Это настоящая победа для маленьких проектов. Наш бюджет составлял менее 0,3% от крупных международных программ. Мы даже не смогли позволить себе второй купол для телескопа! И всё равно сделали невозможное", — говорит Аримацу.

Что дальше

Теперь у астрономов есть рабочая методика, и они намерены заглянуть глубже — в пояс Койпера и, возможно, в облако Оорта. А найденный объект может пролить свет на процесс формирования планет в древней Солнечной системе.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] "далеко" + σκοπέω [skopeo] "смотрю") — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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