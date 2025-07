Забытый уголок России стал виновником глобальной катастрофы — и никто не замечал этого 200 лет

Геологи нашли источник климатической катастрофы 1831 года — вулкан на Курилах

Весной или летом 1831 года на отдалённом острове Симушир в составе Курильской гряды произошёл мощнейший вулканический взрыв. Его сила была столь разрушительной, что температура на планете снизилась примерно на один градус Цельсия, вызвав резкое изменение климата, неурожаи и голод в разных регионах Земли. Почти два столетия учёные не могли точно установить источник этого катаклизма — пока не появилось новое исследование.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение вулкана

Команда учёных из Университета Сент-Эндрюс под руководством геолога Уилла Хатчисона заявила об обнаружении виновника — вулкана Заварицкого, расположенного на Симушире. Это открытие стало возможным благодаря скрупулёзному анализу данных из ледяных кернов — образцов древнего льда, извлечённых из глубин арктических и антарктических ледников.

"Мы обнаружили уникальные частицы вулканического пепла в ледяных кернах, которые идеально совпадают с химическим составом пород, взятых из Заварицкого", — пояснил геолог Уилл Хатчисон.

Забытый форпост на краю мира

Остров Симушир сегодня контролируется Россией, хотя относится к числу спорных территорий, на которые также претендует Япония. Это место крайне удалено, необитаемо и редко посещается исследователями. В советский период Симушир использовался как стратегическая военная база — в его затопленном кратере швартовались атомные подлодки. Но, как показало новое открытие, значение этого острова выходит далеко за рамки геополитики.

Курильские острова — один из самых активных вулканических регионов на планете, и Заварицкий — лишь один из множества дремлющих гигантов. Однако его извержение оказалось исключительным по масштабам и последствиям. До недавнего времени происхождение климатического отклонения 1831 года вызывало лишь догадки. Существовали разные гипотезы — от взрывов в Южной Америке до активности в Юго-Восточной Азии. Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, впервые указывает на конкретный вулкан.

Как определили источник бедствия

Чтобы идентифицировать вулкан, учёные сопоставили химический состав вулканического пепла в ледяных образцах с минералами из разных регионов мира. Метод включал спектрометрический анализ и компьютерную корреляцию данных. Результаты показали полное совпадение пепла с образцами лавы, извлечёнными из Заварицкого.

Кроме того, данные позволяют точно датировать момент извержения — весна или лето 1831 года. Это совпадает с многочисленными историческими свидетельствами о глобальных климатических аномалиях в то время: аномально холодное лето, неурожаи, массовые неудачи сельского хозяйства и резкий рост цен на продукты.

"Наше открытие не только проясняет, что именно произошло почти 200 лет назад, но и подчёркивает, насколько мало мы знаем о некоторых регионах нашей планеты", — отметил Хатчисон.

Почему это важно сейчас

Понимание причин глобальных климатических событий прошлого критически важно для построения моделей будущего. Если мощное извержение в далёком и почти не исследованном уголке Земли могло вызвать планетарное похолодание, это говорит о потенциальной угрозе от других, столь же незаметных вулканов.

С учётом того, что климат Земли всё более нестабилен, каждое новое знание о подобных катастрофах может стать ключом к предотвращению будущих бедствий. По словам Хатчисона, многие вулканы Курильской гряды до сих пор плохо изучены, и только комплексный мониторинг может обеспечить уверенность в их безопасности.

Теперь, когда связь между вулканом Заварицкого и событиями 1831 года установлена, учёные надеются привлечь внимание к важности изучения отдалённых и "забытых" регионов, которые на деле играют критическую роль в судьбе всей планеты.

