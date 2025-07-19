Большой адронный коллайдер поймал странный сигнал — что это было

Новую частицу с массой 28 ГэВ зафиксировали в ЦЕРН на Большом адронном коллайдере

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если во Вселенной есть нечто, о чём мы даже не догадываемся? Именно с такой мыслью учёные столкнулись, когда получили неожиданные данные с Большого адронного коллайдера.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CERN,_Geneva,_particle_accelerator_(16098188490).jpg by x70tjw ЦЕРН, Женева, ускоритель частиц

Неожиданный скачок в данных

Всё началось с того, что физики, работающие с Компактным мюонным соленоидом (CMS), заметили странность: в процессе эксперимента по изучению одних частиц внезапно появился сигнал, который никто не ожидал.

"Я бы сказал, что теоретики очень взволнованы, а экспериментаторы настроены крайне скептически, — рассказывает Александр Никитенко, сотрудник ЦЕРН. — Как физик, я должен был иметь критический настрой, но, как автор этого анализа, также должен обладать долей оптимизма".

Новая "призрачная" частица

Речь идёт о частице, масса которой составляет около 28 ГэВ — это чуть больше пятой части массы бозона Хиггса (125 ГэВ). Подозрение вызывает то, что в существующих физических моделях нет ничего, что предсказывало бы её появление именно в этом диапазоне энергии.

Самое интригующее — сигнал появился в диапазоне, где вообще не должно было быть ничего.

Может ли это быть ошибкой

Впрочем, учёные не спешат с выводами. Подобные сигналы уже случались ранее: в 2016 году в данных зафиксировали всплеск на 750 ГэВ, но позже выяснилось, что это была обычная статистическая флуктуация.

Нынешний сигнал также может оказаться шумом или сбоем. Чтобы подтвердить или опровергнуть его, необходимо получить новые данные — как от CMS, так и от детектора ATLAS.

Что это значит для науки

Даже если существование новой частицы подтвердится, она вряд ли перевернёт фундаментальные основы физики. Но подобные открытия всегда дают учёным шанс заглянуть за пределы известных теорий — а это уже много значит.

Пока же остаётся только ждать: возможно, совсем скоро физики раскроют одну из самых интригующих загадок последнего десятилетия.

Уточнения

Колла́йдер (англ. collider от collide - "сталкиваться") — ускоритель частиц на встречных пучках, предназначенный для изучения продуктов их соударений.

