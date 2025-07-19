Семена против апокалипсиса: как выжить после взрывов

Американские исследователи рассчитали снижение урожая после ядерного конфликта

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Если случится ядерный конфликт, проблема продовольствия станет одной из главных. Американские учёные уверены: выжить будет трудно, но можно — если подготовиться заранее.

Фото: Pixabay by STRIEWA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядерный взрыв

Что такое ARK и зачем он нужен

Исследователи предложили создать специальные наборы Agricultural Resilience Kit (ARK) — склады с семенами, которые смогут давать урожай даже после глобальных климатических катастроф. В условиях ядерной зимы это может спасти миллионы жизней.

Почему это важно? Потому что моделирование показало: в случае серьёзной войны, например между Россией и НАТО, урожай кукурузы в мире упадёт в 5 раз, а в первые годы он может вообще исчезнуть. Даже при локальном конфликте (например, между Индией и Пакистаном) потери составят до 9%.

Как работает ядерная зима

При ударе по городам в атмосферу поднимается сажа. Она блокирует солнечный свет, охлаждает климат, уменьшает осадки и разрушает озоновый слой. Это резко снижает урожайность, особенно в умеренных зонах.

"Температура упадёт на 15 °C, а ультрафиолет достигнет опасных уровней уже через 8 лет", — говорится в исследовании.

Даже через 12 лет урожаи восстановятся лишь на 95%.

Семена, которые спасают

Идея ARK — заранее заготовить семена, устойчивые к холоду, и разместить их в тёплых странах. После катастрофы именно они смогут дать урожай, когда обычные растения погибнут. Это увеличит послевоенные сборы на 1,1-10% в зависимости от масштабов конфликта.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

