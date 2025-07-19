Семена против апокалипсиса: как выжить после взрывов

Если случится ядерный конфликт, проблема продовольствия станет одной из главных. Американские учёные уверены: выжить будет трудно, но можно — если подготовиться заранее.
Исследователи предложили создать специальные наборы Agricultural Resilience Kit (ARK) — склады с семенами, которые смогут давать урожай даже после глобальных климатических катастроф. В условиях ядерной зимы это может спасти миллионы жизней.
Почему это важно? Потому что моделирование показало: в случае серьёзной войны, например между Россией и НАТО, урожай кукурузы в мире упадёт в 5 раз, а в первые годы он может вообще исчезнуть. Даже при локальном конфликте (например, между Индией и Пакистаном) потери составят до 9%.
При ударе по городам в атмосферу поднимается сажа. Она блокирует солнечный свет, охлаждает климат, уменьшает осадки и разрушает озоновый слой. Это резко снижает урожайность, особенно в умеренных зонах.
"Температура упадёт на 15 °C, а ультрафиолет достигнет опасных уровней уже через 8 лет", — говорится в исследовании.
Даже через 12 лет урожаи восстановятся лишь на 95%.
Идея ARK — заранее заготовить семена, устойчивые к холоду, и разместить их в тёплых странах. После катастрофы именно они смогут дать урожай, когда обычные растения погибнут. Это увеличит послевоенные сборы на 1,1-10% в зависимости от масштабов конфликта.
Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.