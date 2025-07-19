Самый простой способ стать уверенным: выяснилось, что он работает даже у интровертов

Какой момент в жизни был для вас особенно волнительным? Собеседование, публичное выступление, первая встреча? В такие минуты хочется быть уверенным и произвести сильное впечатление. Но как справиться с тревогой, если волнение сковывает, а мысли путаются?
Психологи нашли ответ — и он вас удивит.
Новое психологическое исследование показало: чтобы обрести уверенность, достаточно… поговорить с собой. Но не просто привычно про себя сказать: "Я справлюсь". Нужно использовать третий человек и обязательно назвать себя по имени.
Например:
"Павел отлично подготовился к экзамену" — вместо привычного "Я хорошо подготовился".
Такой подход активирует в мозге совершенно другие участки, отвечающие за контроль эмоций и уверенность.
Исследование показало: при обращении к себе в третьем лице снижается уровень социального страха. В то время как привычное "я" не даёт нужного эффекта, "он/она + имя" — помогает смотреть на ситуацию с позиции наблюдателя, а не участника. Это снижает напряжение и помогает действовать хладнокровно.
Учёные провели серию экспериментов. Участников просили выступать публично, общаться с незнакомыми людьми, проходить собеседования. Те, кто использовал метод обращения к себе по имени, выглядели увереннее и производили лучшее впечатление.
Используйте этот приём в любых стрессовых ситуациях:
Попробуйте и убедитесь: эффект наступает быстро, почти мгновенно.
Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.
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