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Самый простой способ стать уверенным: выяснилось, что он работает даже у интровертов

Психологи Мичиганского университета выявили способ снижения социальной тревожности
1:52
Наука

Какой момент в жизни был для вас особенно волнительным? Собеседование, публичное выступление, первая встреча? В такие минуты хочется быть уверенным и произвести сильное впечатление. Но как справиться с тревогой, если волнение сковывает, а мысли путаются?

На приёме у психолога
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На приёме у психолога

Психологи нашли ответ — и он вас удивит.

Первый шаг — изменить внутренний диалог

Новое психологическое исследование показало: чтобы обрести уверенность, достаточно… поговорить с собой. Но не просто привычно про себя сказать: "Я справлюсь". Нужно использовать третий человек и обязательно назвать себя по имени.

Например:

"Павел отлично подготовился к экзамену" — вместо привычного "Я хорошо подготовился".

Такой подход активирует в мозге совершенно другие участки, отвечающие за контроль эмоций и уверенность.

Почему это работает

Исследование показало: при обращении к себе в третьем лице снижается уровень социального страха. В то время как привычное "я" не даёт нужного эффекта, "он/она + имя" — помогает смотреть на ситуацию с позиции наблюдателя, а не участника. Это снижает напряжение и помогает действовать хладнокровно.

Тесты доказали эффективность

Учёные провели серию экспериментов. Участников просили выступать публично, общаться с незнакомыми людьми, проходить собеседования. Те, кто использовал метод обращения к себе по имени, выглядели увереннее и производили лучшее впечатление.

Говорите с собой — но грамотно

Используйте этот приём в любых стрессовых ситуациях:

  • Перед важным звонком.
  • На деловой встрече.
  • Перед выходом на сцену.
  • При знакомстве.

Попробуйте и убедитесь: эффект наступает быстро, почти мгновенно.

Уточнения

Психоло́гия (от др.-греч. ψυχή "душа"; λόγος "учение") — гуманитарная наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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