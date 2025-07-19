Острова, где царят моржи и тупики: учёные всё-таки туда добрались

Участники АПУ-2025 приступили к исследованиям на севере архипелага Новая Земля

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Обычно высадиться на Оранские острова — большая редкость. Непредсказуемая погода, скалистые берега и арктические течения часто мешают планам. Но в этот раз — повезло.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Francis Letourmy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оранские острова

Солнечная погода и спокойное море позволили участникам экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) начать работы на этих труднодоступных островах Баренцева моря.

"На Оранских островах начали работу микробиологи и орнитологи, погода благоприятная", — сообщил руководитель экспедиции Александр Сабуров с борта научного судна "Профессор Молчанов".

Почему Оранские острова так важны

Этот архипелаг состоит из Малых и Больших Оранских островов и славится своей богатой фауной. Здесь обитают моржи, а на скалистых утёсах устроили гнездовья арктические птицы: кайры, моевки, тупики и другие.

Не каждое исследование может позволить себе работать в этих условиях, и именно поэтому каждая экспедиция сюда — научное событие.

Куда отправится "Профессор Молчанов"

Следующей точкой маршрута станет мыс Желания — северная оконечность острова Северного архипелага Новая Земля. Здесь планируется ночная высадка.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля и завершит рейс 1 августа. Всё это время судно будет двигаться по северным широтам, собирая данные для науки и наблюдая за арктической природой.

Кто стоит за экспедицией

Проект поддерживают Министерство науки и высшего образования РФ, банк ВТБ, Русское географическое общество, а также ПАО ГМК "Норильский никель". Координацию обеспечивает центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.

Уточнения

Экспедиция - отправление группы людей в длительный поход (путешествие) в определённое место со специальной (научной или военной) целью, заданием.

