Острова, где царят моржи и тупики: учёные всё-таки туда добрались

Обычно высадиться на Оранские острова — большая редкость. Непредсказуемая погода, скалистые берега и арктические течения часто мешают планам. Но в этот раз — повезло.
Солнечная погода и спокойное море позволили участникам экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) начать работы на этих труднодоступных островах Баренцева моря.
"На Оранских островах начали работу микробиологи и орнитологи, погода благоприятная", — сообщил руководитель экспедиции Александр Сабуров с борта научного судна "Профессор Молчанов".
Этот архипелаг состоит из Малых и Больших Оранских островов и славится своей богатой фауной. Здесь обитают моржи, а на скалистых утёсах устроили гнездовья арктические птицы: кайры, моевки, тупики и другие.
Не каждое исследование может позволить себе работать в этих условиях, и именно поэтому каждая экспедиция сюда — научное событие.
Следующей точкой маршрута станет мыс Желания — северная оконечность острова Северного архипелага Новая Земля. Здесь планируется ночная высадка.
"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля и завершит рейс 1 августа. Всё это время судно будет двигаться по северным широтам, собирая данные для науки и наблюдая за арктической природой.
Проект поддерживают Министерство науки и высшего образования РФ, банк ВТБ, Русское географическое общество, а также ПАО ГМК "Норильский никель". Координацию обеспечивает центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.
Экспедиция - отправление группы людей в длительный поход (путешествие) в определённое место со специальной (научной или военной) целью, заданием.
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