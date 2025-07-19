Витамин, способный вызвать рак? Всё решает один ген

Может ли витамин, который мы привыкли считать исключительно полезным, сыграть злую шутку с нашим организмом? Новое открытие учёных из Катара заставляет взглянуть на витамин D под другим углом.
Исследователи Университета Хамада ибн Халифа обнаружили: ген SDR42E1 не просто регулирует всасывание витамина D, он играет важнейшую роль в развитии опухолей кишечника.
"Нам удалось показать, что блокировка или подавление работы гена SDR42E1 избирательно останавливает рост опухолевых клеток", — отмечает профессор Георгес Немер.
Этот ген участвует не только в усвоении витамина D, но и в его превращении в другие молекулы, критически важные для выживания раковых клеток. При его отключении раковые клетки теряют устойчивость к терапии и иммунной системе.
Арабские молекулярные биологи взяли культуру клеток рака прямой и толстой кишки и ввели в них случайные мутации в участках, связанных с витамином D. Они наблюдали за тем, как клетки реагируют на изменения.
Результаты поразили:
Обычно витамин D ассоциируется с иммунитетом и здоровьем костей. Однако в случае рака кишечника он может не помогать, а наоборот — ускорять рост опухолей. Именно поэтому пациентам часто назначают диету с пониженным содержанием этого витамина.
Открытие пути SDR42E1 открывает перспективы:
Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.
Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.