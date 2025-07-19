Витамин, способный вызвать рак? Всё решает один ген

Мутации в гене SDR42E1 снижают активность опухолей при раке кишечника — данные из Катара

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли витамин, который мы привыкли считать исключительно полезным, сыграть злую шутку с нашим организмом? Новое открытие учёных из Катара заставляет взглянуть на витамин D под другим углом.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Tim Tim (VD fr), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гены

Ключ к опухолям — ген SDR42E1

Исследователи Университета Хамада ибн Халифа обнаружили: ген SDR42E1 не просто регулирует всасывание витамина D, он играет важнейшую роль в развитии опухолей кишечника.

"Нам удалось показать, что блокировка или подавление работы гена SDR42E1 избирательно останавливает рост опухолевых клеток", — отмечает профессор Георгес Немер.

Этот ген участвует не только в усвоении витамина D, но и в его превращении в другие молекулы, критически важные для выживания раковых клеток. При его отключении раковые клетки теряют устойчивость к терапии и иммунной системе.

Что сделали учёные

Арабские молекулярные биологи взяли культуру клеток рака прямой и толстой кишки и ввели в них случайные мутации в участках, связанных с витамином D. Они наблюдали за тем, как клетки реагируют на изменения.

Результаты поразили:

При нарушении работы гена SDR42E1 жизнеспособность опухолей снижалась на 53%.

Клетки теряли способность к размножению даже при наличии витамина D.

Блокировка гена затрагивала сотни других участков ДНК, в том числе ответственных за сопротивление лечению.

Парадокс витамина D

Обычно витамин D ассоциируется с иммунитетом и здоровьем костей. Однако в случае рака кишечника он может не помогать, а наоборот — ускорять рост опухолей. Именно поэтому пациентам часто назначают диету с пониженным содержанием этого витамина.

Что это даёт медицине

Открытие пути SDR42E1 открывает перспективы:

Создания новых препаратов против рака.

Разработки средств от авитаминоза с учётом особенностей метаболизма.

Лучшего понимания механизмов взаимодействия витамина D с организмом.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

