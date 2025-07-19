Вакцина без цели, но с мощным эффектом: рак отступает

А что, если вакцины, которые изначально не предназначались для борьбы с раком, способны его остановить?
Учёные из Университета Флориды представили необычное решение: экспериментальную РНК-вакцину, усиливающую действие иммунотерапии за счёт активации интерферонов — белков, запускающих иммунный ответ. Эта вакцина помогла Т-клеткам активнее атаковать опухоль и показала отличные результаты как на мышах, так и на собаках с глиобластомой.
"Мы сделали удивительное открытие: неспециализированные РНК-вакцины могут подавлять рост разных видов рака. Это даёт надежду на универсальную стратегию лечения", — рассказал профессор Элиас Сайюр.
Учёные синтезировали молекулы РНК, провоцирующие выработку интерферонов первого типа — естественных "тревожных сигналов" иммунной системы.
Эти молекулы были упакованы в жировые наночастицы и введены мышам с агрессивной меланомой.
Вакцину сочетали с иммунотерапией, усиливающей активность Т-клеток.
У мышей объём опухолей оказался в три раза меньше по сравнению с группой, получавшей только иммунотерапию. Более того, аналогичный эффект наблюдался при лечении домашних собак с раком мозга, что подтвердило универсальность подхода.
Такая технология может кардинально изменить подход к лечению онкологических заболеваний. Универсальные РНК-вакцины могут стать новой линией обороны для иммунной системы, стимулируя её к атаке на самые разные опухоли.
Вакци́на (от лат. vaccinus - "коровий", разг. "прививка") — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.
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