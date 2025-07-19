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Вакцина без цели, но с мощным эффектом: рак отступает

Профессор Элиас Сайюр сообщил об универсальной РНК-вакцине для борьбы с опухолями
1:43
Наука

А что, если вакцины, которые изначально не предназначались для борьбы с раком, способны его остановить?

Вакцинация
Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вакцинация

Учёные из Университета Флориды представили необычное решение: экспериментальную РНК-вакцину, усиливающую действие иммунотерапии за счёт активации интерферонов — белков, запускающих иммунный ответ. Эта вакцина помогла Т-клеткам активнее атаковать опухоль и показала отличные результаты как на мышах, так и на собаках с глиобластомой.

"Мы сделали удивительное открытие: неспециализированные РНК-вакцины могут подавлять рост разных видов рака. Это даёт надежду на универсальную стратегию лечения", — рассказал профессор Элиас Сайюр.

Как это работает

Учёные синтезировали молекулы РНК, провоцирующие выработку интерферонов первого типа — естественных "тревожных сигналов" иммунной системы.

Эти молекулы были упакованы в жировые наночастицы и введены мышам с агрессивной меланомой.
Вакцину сочетали с иммунотерапией, усиливающей активность Т-клеток.

Результаты превзошли ожидания

У мышей объём опухолей оказался в три раза меньше по сравнению с группой, получавшей только иммунотерапию. Более того, аналогичный эффект наблюдался при лечении домашних собак с раком мозга, что подтвердило универсальность подхода.

Что дальше

Такая технология может кардинально изменить подход к лечению онкологических заболеваний. Универсальные РНК-вакцины могут стать новой линией обороны для иммунной системы, стимулируя её к атаке на самые разные опухоли.

Уточнения

Вакци́на (от лат. vaccinus - "коровий", разг. "прививка") — медицинский препарат биологического происхождения, обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному антигену.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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