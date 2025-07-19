Газ ловится в капле: почему этот чип изменит медицину и безопасность

Вы когда-нибудь задумывались, что дыхание может рассказать о вашем здоровье больше, чем любые анализы? Российские учёные сделали шаг навстречу будущему — они создали нанофотонный сенсор, способный выявлять даже следовые количества опасных газов и летучих соединений.
Разработка основана на фотонной интегральной схеме, на которую нанесён слой кремниевых наносфер. Эти наношарики настолько плотно уложены, что превращаются в микроскопическую губку: молекулы газа конденсируются в порах, и даже минимальные изменения фиксируются системой.
"Когда молекулы газа конденсируются в пористом слое из наноразмерных шариков, это сдвигает резонансные частоты. Мы фиксируем изменения с помощью лазера", — объясняет инженер Ирина Флоря из Лаборатории фотонных газовых сенсоров НИТУ МИСИС.
Основой технологии стала оптофлюидика — инновационная область, объединяющая фотонику и микрогидродинамику. Благодаря ей сенсор получился не только компактным, но и предельно чувствительным к внешней среде.
Этот сенсор можно использовать в самых разных сферах:
Проект реализован усилиями исследователей из НИТУ МИСИС, Сколтеха, МГПУ, ВШЭ, НМИЦ имени Кулакова и Саратовского госуниверситета. Руководил работой профессор Дмитрий Горин (Сколтех).
Для надёжности российские учёные разработали метод сверхплотного нанесения наносфер, исключающий дефекты — это повышает стабильность работы сенсора в реальных условиях.
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