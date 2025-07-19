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Болезнь прячется в дыхании: как один выдох может спасти жизнь

В Краснодаре разрабатывают метод диагностики рака легких по выдыхаемому воздуху
1:56
Наука

Можно ли выявить рак легких ещё до появления первых симптомов? Ученые из Краснодара уверены: да. Они разрабатывают метод, способный зафиксировать болезнь на самых ранних стадиях — всего лишь по составу выдыхаемого воздуха.

Рак легких
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Рак легких

Как работает новый метод

Разработка ведется специалистами Кубанского госуниверситета и НИИ Краевой клинической больницы №1. В её основе — анализ молекулярного состава выдоха человека с использованием нейросетей. По словам врача-онколога Дмитрия Перунова, искусственный интеллект способен уловить патологические изменения задолго до того, как появятся какие-либо жалобы.

"Ранняя диагностика рака легкого особенно важна — примерно 70% случаев обнаруживаются уже на поздних стадиях, когда шансы на эффективное лечение существенно снижаются. Применение ИИ и новых подходов может изменить эту статистику", — подчёркивает Перунов.

Дополнение, а не замена

Планируется, что этот способ не заменит, а дополнит существующие методы скрининга — например, КТ-обследование. Комбинация традиционных и инновационных подходов поможет существенно повысить шансы на раннее выявление опасной болезни.

Важнейший шаг — профилактика

Несмотря на все достижения медицины, фактор риска номер один остается прежним — курение. И в этом врачи едины:

"Полный отказ от табака — это до сих пор самый действенный способ защитить себя от рака легких", — напоминает Перунов.

Почему это важно уже сейчас

За последние 20 лет смертность от рака легких снизилась на 17%. Но этого недостаточно. Ученые подчеркивают: чтобы сделать лечение более эффективным, нужно не только совершенствовать технологии, но и усиливать профилактические меры и развивать программы скрининга.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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