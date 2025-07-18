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В Госдуме ответили на вопрос о судьбе Telegram после запуска мессенджера MAX

1:37
Наука » Технологии » Интернет

Запуск отечественного мессенджера MAX не станет причиной блокировки Telegram, поскольку такая мера не рассматривается. Об этом Pravda.Ru заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

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Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Он подчеркнул, что на данный момент оснований для ограничений Telegram нет.

"Таких предпосылок я не вижу на сегодняшний день. MAX создается как национальная альтернатива в дополнение к существующим иностранным сервисам, поэтому никаких предпосылок для блокировок иностранных сервисов — на сегодняшний день, по крайней мере — я не вижу", — заявил Боярский.

Депутат также отметил, что иностранные мессенджеры действительно не всегда выполняют требования российского законодательства. Однако это не означает, что их ждет немедленная блокировка.

"Да, действительно они выполняют далеко не все действующие требования национального законодательства в части локализации персданных, сотрудничество в области предотвращения мошеннических действий, которые процветают на площадках", — отметил он.

По словам парламентария, у регулятора есть целый арсенал мер, которые можно применять к таким сервисам, не прибегая к блокировке.

"Регулятор вправе принимать разные меры, выставлять требования, штрафовать в конце концов. Но блокировка пока не в повестке", — подчеркнул Боярский.

Он добавил, что MAX создается как конкурентное, но дополняющее звено, а не как инструмент вытеснения или замещения.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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