С необычным условием продажи: в Англии на торги выставили объект недвижимости с богатой историей

В Англии выставлено на продажу впечатляющее старинное поместье, предлагающее покупателям идиллическую загородную жизнь, однако с одним примечательным условием.
Объект, известный как Иерусалимский монастырь Святого Иоанна, первоначально служил обителью для монахов-воинов, именовавшихся рыцарями-госпитальерами.
Расположенное в живописной деревне Саттон-эт-Хоун (графство Кент) здание, по данным агентства Strutt & Parker, датируется XII веком.
В прошлом оно использовалось как местная штаб-квартира и монастырь для рыцарей, участвовавших в Крестовых походах.
В описании отмечается, что этот исторический дом, возведенный в 1199 году, окружен рвом и располагает охотничьим домиком и бывшим оленьим парком, находясь в уединенном и охраняемом месте.
Главное здание было перестроено в георгианскую эпоху, но сохранило средневековый шарм. В здании восемь спален, просторная гостиная и современная кухня.
Стоимость комплекса составляет превышает 4,4 миллиона долларов США.
Однако недвижимость не продается в полную собственность. По условиям соглашения, она должна быть возвращена Национальному фонду в конце сентября 2122 года, пишет nypost.
Ры́царь (через пол. rycerz ← нем. ritter, изначально «всадник, наездник» от средневерхненемецкого rîtære «ездить»: ср. с современным англ. to ride «ездить, кататься» → rider «наездник, ездок»; knight, лат. miles, caballarius, фр. chevalier, итал. cavaliere) — средневековый дворянский почётный титул в Европе.
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