Когда начинают стареть: представители поколения Z поделились мнением

Недавно проведенный Edubirdie опрос, охвативший 2000 представителей поколения Z и младших миллениалов (родившихся на рубеже веков), задал вопрос о восприятии старости: "Когда, по вашему мнению, начинается старение?"
Согласно результатам, 22% полагают, что к 35 годам человек уже "отжил свое".
Еще 26% считают, что 40 лет — это рубеж, знаменующий начало зрелости.
Интересно, что значительная доля (31%) респондентов поколения Z придерживается более традиционного взгляда, считая, что старость начинается в 60 лет.
Некоторые эксперты полагают, что высокий процент считающих, что старость начинается в 35 лет, объясняется их повышенным вниманием к молодости, быстро меняющимся трендам и внешности.
В онлайн-дискуссиях на эту тему представители разных поколений спорили о том, является ли такое восприятие старости у поколения Z отражением их жизни "одним днем" или же в этом опросе есть доля правды.
Некоторые представители поколения Z считают, что к 35 годам уже "некомфортно" находиться в компании молодежи, и что к этому возрасту пора отказываться от занятий, которыми занимались в 20 лет, пишет nypost.
Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов[где?] (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).
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