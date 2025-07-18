Когда начинают стареть: представители поколения Z поделились мнением

Кто уже отжил своё: представители поколения Z назвали возраст, с которого начинается старость

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно проведенный Edubirdie опрос, охвативший 2000 представителей поколения Z и младших миллениалов (родившихся на рубеже веков), задал вопрос о восприятии старости: "Когда, по вашему мнению, начинается старение?"

Фото: freepik.com is licensed under public domain Друзья сидят на бордюре на улице

Согласно результатам, 22% полагают, что к 35 годам человек уже "отжил свое".

Еще 26% считают, что 40 лет — это рубеж, знаменующий начало зрелости.

Интересно, что значительная доля (31%) респондентов поколения Z придерживается более традиционного взгляда, считая, что старость начинается в 60 лет.

Некоторые эксперты полагают, что высокий процент считающих, что старость начинается в 35 лет, объясняется их повышенным вниманием к молодости, быстро меняющимся трендам и внешности.

В онлайн-дискуссиях на эту тему представители разных поколений спорили о том, является ли такое восприятие старости у поколения Z отражением их жизни "одним днем" или же в этом опросе есть доля правды.

Некоторые представители поколения Z считают, что к 35 годам уже "некомфортно" находиться в компании молодежи, и что к этому возрасту пора отказываться от занятий, которыми занимались в 20 лет, пишет nypost.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов[где?] (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).



