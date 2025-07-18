Золотистый захватчик: яркий гриб угрожает лесам Среднего Запада

Золотистая вешенка осваивает всё новые пространства: захватчик или безобидный деликатес

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Ярко-желтые шляпки золотистой вешенки привлекают внимание. Эти грибы, обильно произрастающие на мертвой древесине, особенно распространены в районе Великих озер.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info грибы

Родом из Азии, эти съедобные грибы просты в культивировании. Однако последние исследования показывают, что они могут отнимать ресурсы у местных грибов, и это влияние быстро растет.

"У меня почти нет сомнений в том, что это инвазивный вид", — говорит Айшвария Вирабаху, миколог из Университета Висконсина-Мэдисон и автор статьи в Current Biology.

В своей работе она и ее коллеги назвали золотистую вешенку "тревожным сигналом", подчеркнув отсутствие эффективных методов контроля ее распространения.

Вирабаху считает, что грибы почти наверняка были завезены в США людьми. Золотистые вешенки продаются в магазинах, и гриб, вероятно, распространился из садов и компостных куч.

С момента первого обнаружения в лесах Среднего Запада прошло более десяти лет. Но, по словам Мэтью П. Нельсена, миколога из Филдовского музея естественной истории, за последние пять лет "они появились в огромных количествах".

В исследовании отмечается, что доминирование чешуйчатки золотистой "рисует тревожную картину воздействия на разнообразие грибов, разлагающих древесину, и, следовательно, на все другие организмы, которые зависят от этих грибов", — добавил Нельсен, не участвовавший в исследовании.

Летом 2022 года ученые собрали 78 образцов древесины с 26 мертвых вязов в Висконсине для изучения грибов. Пятнадцать деревьев были местом обитания грибов.

На деревьях, где росла золотистая вешенка, обычно было вдвое меньше других видов грибов, что говорит о негативном влиянии на биоразнообразие.

Этот вид также может влиять на другие формы жизни.

Мишель Джусино, еще один автор исследования из Лесной службы США, отметила, что "когда гриб проникает в дерево и начинает формировать плодовое тело, у дерева остается мало времени".

Уточнения

Вёшенка или ве́шенка (лат. Pleurotus) — род грибов семейства вёшенковые, или плевротовые (Pleurotaceae). Развивается на субстрате из неживых растительных остатков, из которого способен усваивать целлюлозу и лигнин. В природе растёт на стволах засохших деревьев.



