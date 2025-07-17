В США скелет динозавра был продан на аукционе: более 30 млн долларов за цератозавра

Миллионы за скелет: в США на аукционе продали цератозавра

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На торгах Sotheby's был продан скелет динозавра за впечатляющие 30,5 миллиона долларов!

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раскопки

Аукционный дом в прошлом месяце предварительно оценивал находку, представляющую собой скелет юного цератозавра, хищной рептилии, обитавшей в Северной Америке 150 миллионов лет назад, в сумму от 4 до 6 миллионов долларов.

О продаже было объявлено на странице компании в социальной сети X.

Цератозавры обитали в поймах рек на территории современной западной части США примерно за 90 миллионов лет до вымирания нептичьих динозавров. Их отличительными чертами были небольшой рог на носу и зубы, напоминающие кинжалы. Выставленный на аукцион экземпляр был обнаружен частными охотниками за окаменелостями в 1996 году неподалеку от карьера Боун-Кэбин (штат Вайоминг), и является всего лишь четвертым найденным скелетом цератозавра.

Путь цератозавра к аукционному молотку был непростым. Сначала он был приобретен Музеем древней жизни в Юте и находился в открытом доступе, но не был смонтирован до 2024 года. Затем некоммерческий музей исключил его из своей коллекции и продал Броку Сиссону, бывшему сотруднику, который в настоящее время является коммерческим палеонтологом. Его компания смонтировала скелет и выставила его на аукционе Sotheby's.

По словам Кассандры Хаттон, вице-президента и международного руководителя отдела науки и естественной истории Sotheby's, торги за цератозавра продолжались шесть минут, в них участвовали шесть претендентов, которые боролись за лот в зале, онлайн и по телефону. Итоговая цена более чем в семь раз превысила первоначальную оценку, прежде чем лот был продан клиенту по телефону. Sotheby's пока не раскрывает имя победителя торгов, пишет nytimes.

Эта цена делает динозавра третьим по стоимости ископаемым, когда-либо проданным на аукционе. Рекордная цена была установлена в прошлом году на торгах Sotheby's, когда скелет стегозавра "Апекс" был продан миллиардеру Кеннету Гриффину за 44,6 миллиона долларов. Ранее, в 2020 году, скелет тираннозавра "Стэн" был продан на аукционе Christie's за 31,8 миллиона долларов.

"Мы знали, что это редкая находка, что она важна и невероятно высокого качества, поэтому я нисколько не удивлена, что она так хорошо продалась", — заявила г-жа Хаттон.

Уточнения

Цератоза́вр (лат. Ceratosaurus, от κερας/κερατος [keras/keratos] — «рогатый», и σαυρος [sauros] — «ящер, ящерица») — род хищных динозавров из клады цератозавров (Ceratosauria), живших во времена позднеюрской эпохи (киммериджский — титонский века, 155,7—145 млн лет назад). Единственным видом является Ceratosaurus nasicornis.



