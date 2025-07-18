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Марафон стирает защиту мозга… чтобы потом вырастить её заново: эффект, сравнимый с тренировкой памяти

Как марафон помогает восстанавливать миелин в мозге: исследование учёных
Наука

Пробежать марафон — это физическое и психологическое испытание. Это 42-километровый забег, требующий месяцев тренировок, соблюдения диеты и силы воли. Исследования показали, что регулярные физические упражнения полезны для мозга, улучшая память, концентрацию внимания, настроение и даже предотвращая неврологические заболевания.

Бег под дождём
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Бег под дождём

Однако новое исследование, опубликованное предлагает более комплексный взгляд на воздействие бега на длинные дистанции на центральную нервную систему, особенно когда речь идет о таких сложных соревнованиях, как марафон.

Учёные исследовали мозг марафонцев-любителей с помощью МРТ.

Поначалу потеря миелина может показаться тревожной, поскольку она связана с функцией мозга. Дело в том, что кратковременное снижение миелина, подобное наблюдаемому в исследовании, теоретически может привести к лёгким и кратковременным изменениям координации движений, памяти или умственной активности сразу после бега.

Однако учёные подчёркивают, что наблюдаемые изменения были незначительными, локальными и обратимыми. Сканирование, проведённое через несколько недель после забега, показало, что уровень миелина у участников вернулся к норме.

По мнению авторов, этот процесс можно сравнить с тем, что происходит с мышцами во время силовых тренировок: возникают микротравмы, происходит временная потеря энергетических резервов, а затем начинается процесс регенерации и адаптации.

То же самое может происходить и с мозгом бегунов, который со временем начинает "тренироваться" и укрепляться.

Главное преимущество марафона, доказанное в этом исследовании, — это его способность восстанавливать миелин.

Уточнения

Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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