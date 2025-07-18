Марафон стирает защиту мозга… чтобы потом вырастить её заново: эффект, сравнимый с тренировкой памяти

Пробежать марафон — это физическое и психологическое испытание. Это 42-километровый забег, требующий месяцев тренировок, соблюдения диеты и силы воли. Исследования показали, что регулярные физические упражнения полезны для мозга, улучшая память, концентрацию внимания, настроение и даже предотвращая неврологические заболевания.
Однако новое исследование, опубликованное предлагает более комплексный взгляд на воздействие бега на длинные дистанции на центральную нервную систему, особенно когда речь идет о таких сложных соревнованиях, как марафон.
Учёные исследовали мозг марафонцев-любителей с помощью МРТ.
Поначалу потеря миелина может показаться тревожной, поскольку она связана с функцией мозга. Дело в том, что кратковременное снижение миелина, подобное наблюдаемому в исследовании, теоретически может привести к лёгким и кратковременным изменениям координации движений, памяти или умственной активности сразу после бега.
Однако учёные подчёркивают, что наблюдаемые изменения были незначительными, локальными и обратимыми. Сканирование, проведённое через несколько недель после забега, показало, что уровень миелина у участников вернулся к норме.
По мнению авторов, этот процесс можно сравнить с тем, что происходит с мышцами во время силовых тренировок: возникают микротравмы, происходит временная потеря энергетических резервов, а затем начинается процесс регенерации и адаптации.
То же самое может происходить и с мозгом бегунов, который со временем начинает "тренироваться" и укрепляться.
Главное преимущество марафона, доказанное в этом исследовании, — это его способность восстанавливать миелин.
Марафо́н (греч. Μαραθών) — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на дистанцию 42 километра 195 метров.
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