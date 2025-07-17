ДНК от троих родителей: новая технология помогает детям рождаться здоровыми

Восемь здоровых малышей родились при помощи новой технологии, которая позволяет устранить генетические мутации.
Исследователи брали материал яйцеклетки матери, заменили в нём информацию о мутировавшем гене, убрали повреждённые митохондрии и перенесли его в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями от донора — третьего человека.
ДНК младенец получил таким образом от трёх человек: биологических отца и матери, а также — третьего участника, "заменителя" генов.
В эксперименте участвовали 22 женщины. Забеременели семь женщин, родили 8 детей.
Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.
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