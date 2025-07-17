Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джон Малкович исключён из финальной версии Фантастической четвёрки
Водители жалуются на заторы на новой шестиполосной улице в Кемерове
Россияне перестали покупать квартиры в новостройках
Гавайские астрономы выявили новый объект, который мог бы подтвердить существование Планеты X
Теннисистка Тара Мур призналась в нарушении антидопинговых правил
Основные причины, по которым холодильник перестаёт охлаждать
Биологи зафиксировали 313 осознанных жестов у слонов в эксперименте в Зимбабве
Криминальная активность на Бали зашкаливает: как местные и туристы становятся жертвами
Тренировки, которые работают: метод 4-2-1 для идеальной формы

ДНК от троих родителей: новая технология помогает детям рождаться здоровыми

Первые дети с ДНК троих родителей впервые родились в Британии
Наука

Восемь здоровых малышей родились при помощи новой технологии, которая позволяет устранить генетические мутации.

Ножки младенца
Фото: unsplash.com by Janko Ferlič, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ножки младенца

Исследователи брали материал яйцеклетки матери, заменили в нём информацию о мутировавшем гене, убрали повреждённые митохондрии и перенесли его в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями от донора — третьего человека.

ДНК младенец получил таким образом от трёх человек: биологических отца и матери, а также — третьего участника, "заменителя" генов.

В эксперименте участвовали 22 женщины. Забеременели семь женщин, родили 8 детей.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Как клематис преобразит ваш сад и террасу
Мария Погребняк раскрыла женщинам формулу успеха
Китайские ученые нашли генетический механизм регенерации органов
В метро Новосибирска и Москвы рассказали, как помогают маломобильным людям
Цена женщины упала почти на 60%… -— писала газета Последние новости 18 июля 1932 года
Список вещей, которые портят атмосферу дома — рекомендации специалистов по интерьеру
Нефтепровод Cano Limón — Covenas подорван в Колумбии: танкеры ожидают
Хромота и снижение активности могут указывать на заболевание суставов у собаки
Юбилейный сезон Зенита под угрозой? Мнение Булыкина
Дженнифер Энистон и Джим Кёртис: первое свидание в её доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.