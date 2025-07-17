Земля начнёт крутиться быстрее в эти дни: вот когда в сутках будет меньше 24 часов

Два дня в июле и августе этого года будут короче обычного. В сутках будет на миллисекунды меньше времени, чем обычно.
Исследователи объясняют такое странное явление тем, что Земля ускорила своё вращение.
На самом деле скорость вращения планеты никогда и не была стабильной — она регулярно слегка колеблется под влиянием огромного числа воздействующих на нее факторов.
Люди не заметят этих колебаний и разницы от скорости вращения планеты, но ученым важно за этим следить. От этого даже зависит работа навигационных систем и спутников в космосе.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?