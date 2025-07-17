Земля начнёт крутиться быстрее в эти дни: вот когда в сутках будет меньше 24 часов

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Два дня в июле и августе этого года будут короче обычного. В сутках будет на миллисекунды меньше времени, чем обычно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Земля

Исследователи объясняют такое странное явление тем, что Земля ускорила своё вращение.

На самом деле скорость вращения планеты никогда и не была стабильной — она регулярно слегка колеблется под влиянием огромного числа воздействующих на нее факторов.

Люди не заметят этих колебаний и разницы от скорости вращения планеты, но ученым важно за этим следить. От этого даже зависит работа навигационных систем и спутников в космосе.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

