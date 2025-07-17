Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пора убрать лишнее: что не нужно наносить на лицо перед сном, чтобы не навредить
Колоссальный кальмар длиной 10 метров пойман у берегов Антарктиды в 2007 году
Академик РАН объявил войну игрушке Лабубу
Утреннее плавание и вечерний бег способствуют снижению веса
Горы зовут: 50 причин, чтобы отправиться в Альпы
Россияне официально обязаны бороться с борщевиком
Загорающих на балконе в нижнем белье будут штрафовать
До 48 часов: на сколько можно оставлять кошку одну без присмотра
Миллионы за скелет: в США на аукционе продали цератозавра

Земля начнёт крутиться быстрее в эти дни: вот когда в сутках будет меньше 24 часов

0:39
Наука

Два дня в июле и августе этого года будут короче обычного. В сутках будет на миллисекунды меньше времени, чем обычно.

Земля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля

Исследователи объясняют такое странное явление тем, что Земля ускорила своё вращение.

На самом деле скорость вращения планеты никогда и не была стабильной — она регулярно слегка колеблется под влиянием огромного числа воздействующих на нее факторов.

Люди не заметят этих колебаний и разницы от скорости вращения планеты, но ученым важно за этим следить. От этого даже зависит работа навигационных систем и спутников в космосе.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Аллерголог о вреде амброзии: как пыльца вызывает сильные аллергические реакции
Сын Джоли и Питта возмужал и одержал победу в боксе в Лос-Анджелесе
В Ростове полицейских поощряют за отказ от взяток
Впервые астрономы смогли зафиксировать момент зарождения планет за пределами Солнечной системы
Ученые раскрыли секрет улучшения памяти: вербализация — ключ к успеху
Как часто нужно мыть холодильник
Трамп повлиял на то, что Coca-Cola изменит рецепт напитка
Пентагон вложил средства в MP Materials для добычи редкоземельных металлов
Первые дети с ДНК троих родителей впервые родились в Британии
Джон Малкович исключён из финальной версии Фантастической четвёрки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.