Впервые астрономы смогли зафиксировать момент зарождения планет за пределами Солнечной системы

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Астрономам впервые удалось зафиксировать момент зарождения планет вне Солнечной системы. Это произошло вокруг молодой звезды HOPS-315.

Фото: NASA, ESA, CSA by Ralf Crawford (STScI), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водяной лед вокруг далекой звезды

Она находится в созвездии Ориона, на расстоянии 420 парсек от Земли и считается аналогом молодого Солнца.

"Очень редко такое можно наблюдать, так как струи газа, выбрасываемые новорожденной звездой, загораживают горячий диск, но HOPS-315 была полностью видна", — отметил ведущий автор исследования Мелисса МакКлюр.

Вокруг звезды много газа и пыли, служащих строительным материалом для будущих планет, сообщает KP. RU.

Уточнения

Астроно́м (в речи профессионалов встречается также старое ударение астро́ном) — учёный, специализирующийся в области астрономии.

