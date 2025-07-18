Как зародилась эпидемия? Учёные связали её появление с одомашнивание животных

Ученые считают, что причиной первых эпидемий стало одомашнивание зверей

0:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные выяснили, что первые эпидемии на Земле начались после одомашнивания животных.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ вирус

Они провели исследование инфекционных болезней в ископаемых останках людей, живших в Евразии свыше 30 тысяч лет назад.

В этот период появились первые заболевания, передающиеся от животных к людям, а сами бактерии мутировали, превратившись в бич человечества.

Например, так появилась чума, которая тогда унесла десятки миллионов жизней.

Уточнения

Эпиде́мия (лат. epidemia, греч. επιδημία — «распространённый в народе», от ἐπι — на, среди и δῆμος — народ) — прогрессирующее распространение заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайных ситуаций.

