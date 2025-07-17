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Девятая планета на горизонте? Узнайте, что открыл телескоп Субару на краю Солнечной системы!

Гавайские астрономы выявили новый объект, который мог бы подтвердить существование Планеты X
0:56
Наука

Астрономы на Гавайях с помощью телескопа "Субару" открыли новый объект на краю нашей Солнечной системы, который может подтвердить теорию о существовании Девятой планеты — Планеты X.

телескоп
Фото: https://commons.wikimedia.org by NASA's James Webb Space Telescope, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телескоп

Ученые давно предполагали существование девятой планеты за пределами Нептуна, основываясь на орбитах мелких объектов в поясе Койпера. Открытый объект назвали "Аммонитом", который, вероятно, существует с момента образования Солнечной системы и имеет стабильную орбиту на протяжении 4,5 миллиардов лет.

Исследования показывают, что если Девятая планета действительно существует, её орбита должна находиться ещё дальше от Солнца, чем считалось ранее, пишет nypost.

Аммонит находится слишком далеко от Нептуна, чтобы его гравитация влияла на него, что говорит о том, что в прошлом произошли экстраординарные события.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita «колея, дорога, путь»; арх. «кругови́на») — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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