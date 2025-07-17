Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями

Недавние исследования показывают, что кофеин действует на клетки как персональный тренер, вызывая стресс, который активирует механизмы долголетия, аналогичные тем, что запускаются при физической активности или ограничении калорий.
"Две-четыре чашки кофе, как показали исследования, безопасны и полезны для большинства взрослых", — говорит доктор Томас М. Холланд, врач-исследователь.
Кофеин активирует путь, называемый AMP-активируемой протеинкиназой (AMPK), которая помогает клеткам справляться с недостатком энергии и повреждениями, поддерживая их в режиме восстановления.
Умеренный стресс может быть полезен для клеток, он предотвращает накопление повреждений и способствует здоровью тканей, что в итоге увеличивает продолжительность жизни.
В экспериментах использовались дрожжевые клетки, которые имеют схожие механизмы с клетками человека. Хотя результаты нельзя напрямую применить к людям, они подтверждают пользу умеренного употребления кофеина.
Слишком частое распространение стресса может сделать клетки более уязвимыми к повреждениям. Это особенно опасно для людей с генетическими заболеваниями, У людей AMPK работает сложнее, и его различные формы могут по-разному влиять на клетки, как на здоровые, так и на раковые, согласно The Epoch Times.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?