Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями

Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования показывают, что кофеин действует на клетки как персональный тренер, вызывая стресс, который активирует механизмы долголетия, аналогичные тем, что запускаются при физической активности или ограничении калорий.

Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рогалик и кофе

"Две-четыре чашки кофе, как показали исследования, безопасны и полезны для большинства взрослых", — говорит доктор Томас М. Холланд, врач-исследователь.

Кофеин активирует путь, называемый AMP-активируемой протеинкиназой (AMPK), которая помогает клеткам справляться с недостатком энергии и повреждениями, поддерживая их в режиме восстановления.

Умеренный стресс может быть полезен для клеток, он предотвращает накопление повреждений и способствует здоровью тканей, что в итоге увеличивает продолжительность жизни.

В экспериментах использовались дрожжевые клетки, которые имеют схожие механизмы с клетками человека. Хотя результаты нельзя напрямую применить к людям, они подтверждают пользу умеренного употребления кофеина.

Слишком частое распространение стресса может сделать клетки более уязвимыми к повреждениям. Это особенно опасно для людей с генетическими заболеваниями, У людей AMPK работает сложнее, и его различные формы могут по-разному влиять на клетки, как на здоровые, так и на раковые, согласно The Epoch Times.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

