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Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями

Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
1:25
Наука

Недавние исследования показывают, что кофеин действует на клетки как персональный тренер, вызывая стресс, который активирует механизмы долголетия, аналогичные тем, что запускаются при физической активности или ограничении калорий.

Рогалик и кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рогалик и кофе

"Две-четыре чашки кофе, как показали исследования, безопасны и полезны для большинства взрослых", — говорит доктор Томас М. Холланд, врач-исследователь.

Кофеин активирует путь, называемый AMP-активируемой протеинкиназой (AMPK), которая помогает клеткам справляться с недостатком энергии и повреждениями, поддерживая их в режиме восстановления.

Умеренный стресс может быть полезен для клеток, он предотвращает накопление повреждений и способствует здоровью тканей, что в итоге увеличивает продолжительность жизни.

В экспериментах использовались дрожжевые клетки, которые имеют схожие механизмы с клетками человека. Хотя результаты нельзя напрямую применить к людям, они подтверждают пользу умеренного употребления кофеина.

Слишком частое распространение стресса может сделать клетки более уязвимыми к повреждениям. Это особенно опасно для людей с генетическими заболеваниями, У людей AMPK работает сложнее, и его различные формы могут по-разному влиять на клетки, как на здоровые, так и на раковые, согласно The Epoch Times.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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