На телах мумий Долины царей всплыли таинственные знаки, значение которых пугает даже сегодня, — египтологи молчали о них сто лет

Археологи совершили неожиданное открытие, которое перевернуло представление о древнеегипетских ритуалах. С помощью инфракрасного излучения удалось рассмотреть татуировки на телах мумий, которым около 3000 лет. Эти рисунки были невидимы невооружённым глазом — и именно это делает находку такой загадочной.
Исследование проводилось на семи женских мумиях, найденных в некрополе Дейр-эль-Медина — месте, где когда-то жили ремесленники, создававшие гробницы для Долины царей. Все мумии принадлежали женщинам, и учёные выдвинули версию: возможно, эти египтянки были жрицами или целительницами.
"То, что татуировки встречены только у женщин, может говорить об их особой роли в религиозных обрядах", — предполагают исследователи.
Одна из мумий особенно заинтересовала археологов — на её теле насчитали около 30 татуировок. Некоторые — крестообразные узоры, другие напоминают иероглифы. Особое внимание привлекли изображения папируса, глаза — символа защиты, а также животных и богов. Сами татуировки были разбросаны по всему телу, что может указывать на сложную символику и значение.
Это исследование стало сенсацией — за последние сто лет археологи находили татуировки только у шести других мумий. Причём чаще всего они располагались на интимных частях тела и не несли очевидной ритуальной нагрузки.
Новое открытие было представлено в конце ноября на конференции Американских школ восточных исследований. Оно может пролить свет на социальную роль женщин в древнем Египте и религиозные практики, о которых до сих пор известно немного.
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