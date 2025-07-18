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В аду нашлась тень: на раскалённой планете обнаружили область, где может скрываться жизнь

NASA обнаружило экзопланету TOI‑1846 b в 154 световых годах от Земли
4:31
Наука

Учёные из НАСА сообщили о находке новой экзопланеты класса "Суперземля", расположенной в созвездии Лиры — всего в 154 световых годах от Земли. Планета TOI‑1846 b привлекла внимание исследователей не только своими размерами и строением, но и загадочным повторяющимся сигналом, зафиксированным спутником TESS.

Взрыв Земли
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв Земли

Звёздный свет как след древнего мира

Всё началось с незначительного, но устойчивого мерцания света далёкой звезды, которое спутник NASA TESS регистрировал каждое мартовское окно наблюдений. Эти колебания — лёгкое снижение яркости — происходили, когда планета проходила перед своей звездой. Такой метод называется транзитным, и именно он позволил впервые заметить TOI‑1846 b.

"Мы подтвердили существование TOI-1846 b с помощью TESS и многоцветных наземных фотометрических данных, изображений с высоким разрешением и спектроскопических наблюдений", — заявил астроном Абдерахман Субкиу из обсерватории Укаймеден (Марокко).

Исследования проводились с привлечением обсерваторий на четырёх континентах и уже признаны важным шагом в изучении ближайших планет вне Солнечной системы.

Каменистый гигант с признаками воды

TOI‑1846 b примерно вдвое шире Земли и почти в четыре раза тяжелее. По своим параметрам она попадает в категорию объектов "радиусного разрыва" — промежуточного типа между малыми каменистыми планетами и газовыми гигантами вроде Нептуна.

Моделирование показало, что планета может иметь твёрдую поверхность под плотным ледяным слоем, а над ним — тонкую атмосферу. Несмотря на высокую температуру поверхности, достигающую 300 °C, учёные не исключают наличие воды.

Причина кроется в приливной фиксации — одна сторона планеты всегда обращена к своей звезде, а другая погружена в вечную тень. В этих более прохладных и тёмных зонах, по мнению исследователей, вода может сохраняться в жидком виде.

"Хотя поверхность перегрета, наличие воды в тени не исключено, особенно если тепло распределяется атмосферой", — подчёркивают специалисты НАСА.

Сигнал с далёкой планеты

Загадочное мерцание, зафиксированное TESS, по мнению астрономов, может быть следствием регулярных транзитов TOI‑1846 b, а возможно — свидетельством процессов, происходящих в атмосфере планеты или на её поверхности. Пока природа сигнала не установлена окончательно, и учёные планируют дальнейшее наблюдение.

TOI‑1846 b обращается вокруг своей звезды менее чем за четыре дня. Звезда, красный карлик, слишком тусклая, чтобы заметно изменять светимость, но чувствительные камеры TESS способны фиксировать даже доли процента её потемнения.

Что будет дальше

Чтобы узнать больше, исследователи надеются использовать более мощные инструменты. Одним из них может стать прибор MAROON‑X на телескопе Gemini North на Гавайях, который позволит точно измерить массу планеты и определить наличие других, пока скрытых, экзопланет.

Главная цель — использовать космический телескоп "Джеймс Уэбб", чтобы через инфракрасный анализ заглянуть в атмосферу TOI‑1846 b. Это позволит понять, действительно ли на планете может существовать вода в стабильной форме и насколько она пригодна для жизни.

Хотя температура и условия на планете маловероятно позволяют говорить о жизни, даже гипотетическое наличие воды делает TOI‑1846 b особенно интересной целью для будущих миссий.

Окно в будущее внеземной науки

TOI‑1846 b — не первая экзопланета, открытая с помощью TESS, но одна из самых интригующих за последнее время. В сочетании с наблюдениями с Земли, этот проект показывает, как быстро развиваются методы астрономии и поиска потенциально обитаемых миров.

Пока Земля наблюдает за далеким огоньком в Лире, учёные всё ближе подбираются к ответу на главный вопрос: одиноки ли мы во Вселенной?

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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