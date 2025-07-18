Без бокала не построишь государство: в чём секрет древних обществ

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Антропологи выяснили, влияет ли производство алкоголя на сложность общества
2:20
Наука

На первый взгляд, идея звучит как шутка. Однако в последние годы антропологи всё чаще говорят о том, что именно слабоалкогольные напитки могли сыграть ключевую роль в развитии цивилизации.

Старинное вино
Фото: https://commons.wikimedia.org by Alchemica, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Старинное вино

"Пиво до хлеба": гипотеза, меняющая привычное восприятие

Согласно популярной в антропологии теории, человечество научилось делать алкоголь задолго до того, как освоило земледелие. Сначала люди использовали дикорастущие растения и мёд, чтобы создать слабоалкогольные напитки, а уже потом начали целенаправленно выращивать нужные культуры — чтобы не зависеть от сезона.

Чтобы проверить эту гипотезу, международная группа исследователей изучила 186 обществ — как современных, так и исторических. Их интересовал один вопрос: связано ли наличие традиции изготовления слабоалкогольных напитков с уровнем политической сложности общества?

Алкоголь как индикатор прогресса

Выяснилось, что общества, производящие такие напитки, действительно чаще имели более сложную политическую структуру. Но учёные пошли дальше — они сравнили влияние алкоголя с ролью земледелия. И вот тут выводы оказались не столь однозначными: сельское хозяйство оказалось гораздо более тесно связано с усложнением общества, чем алкоголь.

Авторы пришли к осторожному выводу: "Мы сомневаемся, что ради алкоголя люди начали заниматься земледелием. Но он, возможно, сыграл позитивную роль в формировании социальных связей и снижении стресса в плотнозаселённых районах".

Не только плюсы

Исследование напоминает: слабоалкогольные напитки были распространены даже среди самых примитивных обществ — тасманийцев и охотников-собирателей.

Однако их социальные структуры оставались крайне простыми. Это ставит под сомнение идею, что алкоголь сам по себе продвигает общество вперёд.

Кроме того, авторы приводят и негативные примеры. Известно, что алкоголь — пусть даже и слабый — нередко становился катализатором насилия.

"История царя Филиппа II и Александра Великого показывает: такие случаи были даже в развитых культурах", — напоминают исследователи.

Уточнения

Антрополо́гия (от др.-греч. ἄνθρωπος - человек и λόγος - наука) — совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, существования в природной (естественной) и культурной (искусственной) средах.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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