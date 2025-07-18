Этот вкус забыли на 30 веков: напиток из гробниц оказался живым и странно вкусным

Американец Макдоннелл восстановил рецепт древнеегипетского пива по папирусу

4:40 Your browser does not support the audio element. Наука

На тихом пригородном заднем дворе, вдали от университетов и лабораторий, развернулся один из самых необычных археологических экспериментов последних лет. Вдохновившись древним Египтом, американец Дилан Макдоннелл решил воссоздать пиво, которым могли наслаждаться ещё при фараонах. Это был не просто кулинарный каприз, а попытка взглянуть в прошлое через вкус и аромат тысячелетий.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Египет

История, которая бродит

Идея пришла во времена пандемии, когда весь мир пытался адаптироваться к изоляции. Макдоннелл, любитель истории и пивоварения, наткнулся на видео, где энтузиаст выпекает хлеб с дрожжами, извлечёнными из древнеегипетской керамики. И тогда возник вопрос: а можно ли таким же образом сварить пиво?

Ответ оказался не столь очевиден. На реализацию замысла ушло три года: изучение древних текстов, консультации с археологами и микробиологами, и бесконечные поиски исчезнувших ингредиентов. Центральным источником стал папирус Эберса — один из старейших медицинских текстов Египта, где пиво упоминается десятки раз.

Священные ингредиенты: путь через полмира

В процессе изучения рецептов Макдоннелл выделил восемь компонентов, которые встречаются в текстах чаще всего. Среди них — финики, инжир, чёрный тмин, плоды рожкового дерева, ягоды можжевельника, ладана и изюм из Израиля. Один из редчайших компонентов — йеменский мёд из дерева сидр. В условиях штата Юта добыть все эти ингредиенты оказалось задачей не из простых.

Чтобы сохранить подлинность, энтузиаст сам выращивал египетский фиолетовый ячмень и пшеницу Эммер, традиционно использовавшуюся в Древнем Египте. Он проращивал и сушил зерно вручную, имитируя условия деревенской пивоварни трёхтысячелетней давности. Весь процесс шёл в домашней самодельной системе из трёх резервуаров.

Дрожжи, пережившие тысячелетия

Ключом к эксперименту стал древний штамм дрожжей, извлечённый из керамического сосуда, найденного в Тель-эс-Сафи — городе, известном как Гат времён филистимлян. Штамм, получивший название PTS900BCE, хранился в спящем состоянии почти 2900 лет. Его регидратация стала настоящим микробиологическим чудом.

"Это те же дрожжи, которые превращали сахар в алкоголь в эпоху Рамзеса II", — отметил сотрудник компании primer'S Yeast, предоставившей образец.

После активации дрожжи начали бродить с прежней энергией, словно не прошло и года с момента их последнего "рабочего дня".

Результат: не просто пиво

Макдоннелл описывает получившийся напиток как нечто среднее между сидром, вином и традиционным пивом. Из-за отсутствия хмеля во вкусе преобладают фруктовые и пряные ноты — абрикос, смола, кислота можжевельника. В пивной терминологии напиток напоминает "гозе" — лёгкое немецкое пиво с солоновато-кислым профилем.

"У него сельский, почти дикий характер, но он удивительно питкий", — сказал пивовар Крис Детрик после дегустации.

Пиво слабо газировано, как и положено древнему стилю, а присутствие ладана придаёт ритуальный оттенок. Это напиток не для вечеринок, а для размышлений, своего рода медитативный глоток истории.

Последний экземпляр

Проект не был коммерческим. Согласно договору с компанией, предоставившей дрожжи, использованный штамм подлежал уничтожению сразу после завершения ферментации. Из 38 литров, сваренных Макдоннеллом, осталось всего несколько бутылок — и ни одна из них не поступит в продажу.

Но самое главное — не результат, а сам процесс. Он стал мостом между наукой XXI века и культурой, существовавшей за тысячи лет до нас. Через этот напиток энтузиаст попытался восстановить ритуал, который объединял древних египтян в быту, на работе и даже в погребальных церемониях.

"Однажды я остановился во время варки, посмотрел на небо и подумал: кто-то три тысячи лет назад делал то же самое, глядя на те же звёзды", — признался Макдоннелл.

Именно это чувство — мимолётной, но глубокой связи с прошлыми поколениями — и стало для него высшей наградой.

Уточнения

Напи́ток (от гл. пить) — жидкость, предназначенная для питья.

