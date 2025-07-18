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В недрах Луны скрыто то, что меняет форму ее поверхности

Луна деформируется сильнее с видимой стороны — данные миссии GRAIL
2:43
Наука

Луна всегда обращена к Земле одной стороной. Но что, если за этой "привычностью" скрывается глубокая тайна, уходящая вглубь недр спутника?

Луна
Фото: https://commons.wikimedia.org by Banco de Imágenes Geológicas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луна

Неравные половинки Луны

С самого начала изучения Луны астрономы замечали: ее видимая и обратная стороны отличаются. Видимая усеяна лунными "морями" — базальтовыми равнинами. Обратная же покрыта кратерами и кольцевыми горами.

Еще в XX веке первые орбитальные снимки подтвердили этот контраст. Но встал вопрос: это лишь поверхностное различие или нечто большее?

Как NASA замерило "выпуклости" Луны

В 2011 году миссия GRAIL с двумя зондами-близнецами — Ebb и Flow — провела беспрецедентные измерения. Аппараты фиксировали малейшие изменения расстояния между собой, "чувствуя" разницу в плотности пород под поверхностью.

Так удалось построить точную карту гравитационного поля Луны и выявить аномальные приливные деформации — спутник будто бы "растягивался" сильнее, чем ожидалось.

Что не так с лунным нутром

Команда Райана Парка из NASA выяснила: если бы недра Луны были однородными, деформация была бы предсказуемой. Но реальные данные показали увеличение на 72%. Это явно говорит о различиях между сторонами Луны — не только внешних, но и внутренних.

Теплее — значит мягче

Учёные проверили гипотезу: может, дело в разнице химического состава? Но наиболее точную модель дала версия о температурной асимметрии.

Видимая сторона Луны оказалась теплее. Это делает её породы менее плотными и более податливыми — они легче деформируются под притяжением Земли.

Почему одна сторона нагрелась сильнее

Причин две:

  • На видимой стороне расположены древние лавовые равнины — остатки активного вулканического прошлого.
    Там выше концентрация радиоактивных элементов, таких как уран и торий. При их распаде выделяется тепло.
  • Скорее всего, в первые моменты после образования Луны, её поверхность была жидкой. Обратная сторона быстрее остывала, а тяжёлые элементы стекали к более горячей видимой стороне, нагревая и делая её пластичнее.

Что дальше

В 2026 году NASA отправит на обратную сторону Луны сейсмический модуль Farside Seismic Suite. Он поможет заглянуть вглубь спутника с помощью лунных "землетрясений" и понять, насколько необычна Луна изнутри.

Уточнения

Луна́ - единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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