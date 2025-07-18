В недрах Луны скрыто то, что меняет форму ее поверхности

Луна всегда обращена к Земле одной стороной. Но что, если за этой "привычностью" скрывается глубокая тайна, уходящая вглубь недр спутника?
С самого начала изучения Луны астрономы замечали: ее видимая и обратная стороны отличаются. Видимая усеяна лунными "морями" — базальтовыми равнинами. Обратная же покрыта кратерами и кольцевыми горами.
Еще в XX веке первые орбитальные снимки подтвердили этот контраст. Но встал вопрос: это лишь поверхностное различие или нечто большее?
В 2011 году миссия GRAIL с двумя зондами-близнецами — Ebb и Flow — провела беспрецедентные измерения. Аппараты фиксировали малейшие изменения расстояния между собой, "чувствуя" разницу в плотности пород под поверхностью.
Так удалось построить точную карту гравитационного поля Луны и выявить аномальные приливные деформации — спутник будто бы "растягивался" сильнее, чем ожидалось.
Команда Райана Парка из NASA выяснила: если бы недра Луны были однородными, деформация была бы предсказуемой. Но реальные данные показали увеличение на 72%. Это явно говорит о различиях между сторонами Луны — не только внешних, но и внутренних.
Учёные проверили гипотезу: может, дело в разнице химического состава? Но наиболее точную модель дала версия о температурной асимметрии.
Видимая сторона Луны оказалась теплее. Это делает её породы менее плотными и более податливыми — они легче деформируются под притяжением Земли.
Причин две:
В 2026 году NASA отправит на обратную сторону Луны сейсмический модуль Farside Seismic Suite. Он поможет заглянуть вглубь спутника с помощью лунных "землетрясений" и понять, насколько необычна Луна изнутри.
Луна́ - единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.
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