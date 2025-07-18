Он ушёл на дно с секретами, а всплыл с вопросами: корабль у Антикитеры снова удивил

С мая по июнь 2025 года международная археологическая экспедиция вновь вернулась к месту самого известного кораблекрушения Средиземноморья — обломкам у острова Антикитера. Исследователи Швейцарской школы археологии в Греции (ESAG) под руководством профессора Лоренца Баумера и доктора Ангелики Симоси провели подводные работы в сотрудничестве с греческими властями и при поддержке водолазов береговой охраны. Кампания, длившаяся почти месяц, принесла поразительные результаты.
Одним из самых ценных открытий этого сезона стал почти целый элемент деревянного корпуса древнего судна. Археологи обнаружили три внешние доски, крепящиеся к внутреннему каркасу — находка редчайшая и очень информативная. Извлечённые части, сделанные, вероятно, из дуба и вяза, позволили исследователям определить метод постройки — так называемый "оболочечный" способ, при котором наружная обшивка формировалась до создания несущего остова.
Этот подход был широко распространён в Средиземноморье с IV по I век до н. э., однако найденный фрагмент вызывает новые вопросы. Доски оказались необычно тонкими — менее 5 сантиметров — что резко контрастирует с более толстыми фрагментами, обнаруженными Жаком-Ивом Кусто ещё в 1976 году. Учёные предполагают несколько вариантов: возможно, речь идёт о верхней палубе, позднем ремонте или даже конструкции меньшего судна.
Интересные детали вскрылись и при анализе деревянных элементов, найденных в районе, где когда-то работал Кусто. Там древесина лежала в смеси со свинцом, медью и смолистыми остатками. По мнению исследователей, это прямое свидетельство наличия на борту корабля материалов и инструментов для ремонта — своего рода плавучей судовой мастерской.
"Эти компоненты указывают на развитые знания античных судостроителей о защите и обслуживании своих судов", — пояснил профессор Лоренц Баумер.
Археологи уверены, что такие находки помогут не только реконструировать сам корабль, но и глубже понять практику судоремонта в античную эпоху.
Помимо деталей корпуса, подводная экспедиция обнаружила целый ряд артефактов, рассказывающих о торговле и быте на борту. В этом сезоне были найдены хианские амфоры — сосуды для вина, масла и других продуктов. Причём часть из них располагалась в ранее не обследованных участках, что говорит о разнообразии и сложности груза.
Особое внимание привлекла небольшая терракотовая ступка с носиком. Судя по её конструкции, она использовалась для приготовления пищи — возможно, для измельчения пряностей или смешивания соусов. Такие детали оживляют представление о повседневной жизни моряков древнего мира.
"Это даёт редкую возможность заглянуть в кухню античного судна", — отметил археолог ESAG Давид Зури.
Работа на дне Эгейского моря принесла не только технологические открытия, но и эстетические. При подъёме одного из камней археологи обнаружили фрагменты мраморной статуи — часть левой ноги и пьедестал, сохранившиеся в отличном состоянии. По позе и обработке очевидно, что перед нами классическое изображение обнажённого мужчины в контрапосте. Остальные части скульптуры пока остаются заключёнными в морской извести, но будут извлечены позднее.
"Мы имеем дело с произведением высокого художественного уровня", — подчеркнула Ангелики Симоси.
Эта находка подтверждает статус Антикитерского крушения не только как технологического, но и как культурного феномена.
Чтобы обеспечить безопасность и точность подводных работ, команда использовала ребризеры с замкнутым циклом дыхания, а также подводные дроны с прямой трансляцией. Для картографирования находок применялась 3D-фотограмметрия — каждая находка привязывалась к цифровой модели местности. Вся информация фиксировалась в географической информационной системе, что позволило сравнивать её с данными прошлых экспедиций.
Мобильная лаборатория на острове Антикитера дала возможность немедленно анализировать артефакты, не дожидаясь транспортировки на материк.
Раскопки у Антикитеры остаются важнейшей страницей в изучении древнего мореплавания. Судно, затонувшее около 2200 лет назад, несёт в себе не только знаменитый механизм, прозванный "античным компьютером", но и ценнейшие сведения о судостроении, торговле, ремонте и повседневной жизни античного мира.
Открытия 2025 года подтверждают: корабль продолжает открывать свои тайны, и, судя по всему, это далеко не последний его рассказ. Перед нами — живая история, медленно поднимающаяся со дна морей.
Кора́бль — крупное морское судно.
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