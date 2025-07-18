Он ушёл на дно с секретами, а всплыл с вопросами: корабль у Антикитеры снова удивил

Экспедиция ESAG выявила на затонувшем судне хианские амфоры и посуду для пищи

5:24 Your browser does not support the audio element. Наука

С мая по июнь 2025 года международная археологическая экспедиция вновь вернулась к месту самого известного кораблекрушения Средиземноморья — обломкам у острова Антикитера. Исследователи Швейцарской школы археологии в Греции (ESAG) под руководством профессора Лоренца Баумера и доктора Ангелики Симоси провели подводные работы в сотрудничестве с греческими властями и при поддержке водолазов береговой охраны. Кампания, длившаяся почти месяц, принесла поразительные результаты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Корабли в шторме

Уникальный фрагмент корпуса: "оболочка прежде каркаса"

Одним из самых ценных открытий этого сезона стал почти целый элемент деревянного корпуса древнего судна. Археологи обнаружили три внешние доски, крепящиеся к внутреннему каркасу — находка редчайшая и очень информативная. Извлечённые части, сделанные, вероятно, из дуба и вяза, позволили исследователям определить метод постройки — так называемый "оболочечный" способ, при котором наружная обшивка формировалась до создания несущего остова.

Этот подход был широко распространён в Средиземноморье с IV по I век до н. э., однако найденный фрагмент вызывает новые вопросы. Доски оказались необычно тонкими — менее 5 сантиметров — что резко контрастирует с более толстыми фрагментами, обнаруженными Жаком-Ивом Кусто ещё в 1976 году. Учёные предполагают несколько вариантов: возможно, речь идёт о верхней палубе, позднем ремонте или даже конструкции меньшего судна.

Секреты древней судовой мастерской

Интересные детали вскрылись и при анализе деревянных элементов, найденных в районе, где когда-то работал Кусто. Там древесина лежала в смеси со свинцом, медью и смолистыми остатками. По мнению исследователей, это прямое свидетельство наличия на борту корабля материалов и инструментов для ремонта — своего рода плавучей судовой мастерской.

"Эти компоненты указывают на развитые знания античных судостроителей о защите и обслуживании своих судов", — пояснил профессор Лоренц Баумер.

Археологи уверены, что такие находки помогут не только реконструировать сам корабль, но и глубже понять практику судоремонта в античную эпоху.

Груз как окно в повседневность

Помимо деталей корпуса, подводная экспедиция обнаружила целый ряд артефактов, рассказывающих о торговле и быте на борту. В этом сезоне были найдены хианские амфоры — сосуды для вина, масла и других продуктов. Причём часть из них располагалась в ранее не обследованных участках, что говорит о разнообразии и сложности груза.

Особое внимание привлекла небольшая терракотовая ступка с носиком. Судя по её конструкции, она использовалась для приготовления пищи — возможно, для измельчения пряностей или смешивания соусов. Такие детали оживляют представление о повседневной жизни моряков древнего мира.

"Это даёт редкую возможность заглянуть в кухню античного судна", — отметил археолог ESAG Давид Зури.

Античное искусство под водой

Работа на дне Эгейского моря принесла не только технологические открытия, но и эстетические. При подъёме одного из камней археологи обнаружили фрагменты мраморной статуи — часть левой ноги и пьедестал, сохранившиеся в отличном состоянии. По позе и обработке очевидно, что перед нами классическое изображение обнажённого мужчины в контрапосте. Остальные части скульптуры пока остаются заключёнными в морской извести, но будут извлечены позднее.

"Мы имеем дело с произведением высокого художественного уровня", — подчеркнула Ангелики Симоси.

Эта находка подтверждает статус Антикитерского крушения не только как технологического, но и как культурного феномена.

Современные технологии на службе истории

Чтобы обеспечить безопасность и точность подводных работ, команда использовала ребризеры с замкнутым циклом дыхания, а также подводные дроны с прямой трансляцией. Для картографирования находок применялась 3D-фотограмметрия — каждая находка привязывалась к цифровой модели местности. Вся информация фиксировалась в географической информационной системе, что позволило сравнивать её с данными прошлых экспедиций.

Мобильная лаборатория на острове Антикитера дала возможность немедленно анализировать артефакты, не дожидаясь транспортировки на материк.

Почему это важно

Раскопки у Антикитеры остаются важнейшей страницей в изучении древнего мореплавания. Судно, затонувшее около 2200 лет назад, несёт в себе не только знаменитый механизм, прозванный "античным компьютером", но и ценнейшие сведения о судостроении, торговле, ремонте и повседневной жизни античного мира.

Открытия 2025 года подтверждают: корабль продолжает открывать свои тайны, и, судя по всему, это далеко не последний его рассказ. Перед нами — живая история, медленно поднимающаяся со дна морей.

Уточнения

Кора́бль — крупное морское судно.

