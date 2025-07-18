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Лёд ближе к Солнцу: шокирующие данные меняют представление о планетах

Учёные объяснили, как Земля накопила воду вне снеговой линии протопланетного диска
2:32
Наука

Учёные долго гадали: откуда на нашей планете столько воды, если она образовалась далеко за пределами "снеговой линии" — зоны, где лёд может сохраняться при формировании планет. Казалось бы, всё просто: воду на Землю занесли кометы. Но теперь эта гипотеза под вопросом.

Галактика Андромеды
Фото: Flickr by Adam Evans, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Галактика Андромеды

Где прячется вода в молодой звёздной системе

В космосе регулярно наблюдают рождение звёзд с протопланетными дисками — гигантскими облаками пыли и газа. Именно в них формируются будущие планеты. Внутри этих дисков проходит граница — "снеговая линия". За ней лёд может стабильно оставаться на поверхности пылевых частиц, ближе к звезде он испаряется.

Считается, что в Солнечной системе эта линия проходила на расстоянии около трёх астрономических единиц от Солнца — то есть за орбитой Марса. А Земля формировалась в более "тёплой" зоне, где лёд не должен был выжить.

Загадка океанов Земли

Если всё действительно так, откуда тогда у нас Мировой океан? Неужели миллионы лет назад планета пережила бомбардировку кометами, принёсшими воду из дальних регионов?

Ранее эту теорию считали основной. В ней допускалось, что Земля образовалась из сухого вещества, а воду получила в "подарок" от ледяных небесных тел. Но свежие расчёты показывают: возможно, кометы тут вовсе ни при чём.

Ответ — в свойствах космической пыли

Исследователи создали новую модель, учитывающую, как вода взаимодействует с пылевыми частицами в зависимости от их формы, ориентации и положения относительно звезды. Оказалось, что "снеговая линия" — не чёткая граница, а скорее зона с постепенным переходом.

Это значит, что даже в "тёплой" области Солнечной системы лёд не исчезал мгновенно, а мог сохраняться на некоторых частицах. А Земля оказалась в как раз такой переходной зоне.

Подтверждение — в метеоритах

Открытие подтверждают данные о составе метеоритов. Главные "строительные блоки" нашей планеты — энстатитовые хондриты — содержат немного воды. Это поддерживает идею, что планета могла накопить влагу самостоятельно.

Формирование Земли длилось десятки миллионов лет — времени более чем достаточно, чтобы набрать нужный запас воды. А кометы, если и участвовали, то совсем немного.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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