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В пещерах Ближнего Востока скрывался древний культурный секрет

Разные традиции обработки пищи у неандертальцев выявили учёные из Израиля и США
2:05
Наука

Казалось бы, всего 70 километров между ними — меньше часа на машине. Но для неандертальцев из пещер Амуд и Кебара это расстояние стало границей между культурами.

неандертальцы
Фото: https://commons.wikimedia.org by Paul Hermans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
неандертальцы

Что нашли исследователи

Учёные из Израиля и США провели сравнительный анализ костей животных, найденных в этих двух знаменитых неандертальских стоянках на Ближнем Востоке. Оказалось, что племена, жившие в пещерах, имели не только разные подходы к добыче пищи, но и отличающиеся методы обработки туш.

Кебара против Амуда: в чём разница

Жители Кебары охотились на более крупных животных и предпочитали разделывать туши прямо в пещере.
Неандертальцы из Амуда могли переносить добычу, обрабатывать её позже или даже сушить мясо на хранение — что напоминает современные мясные заготовки.

Культурные различия, а не природные

Интересно, что различия возникли не из-за климата или ресурсов — условия у двух стоянок были примерно одинаковыми. Причина, как предполагают антропологи, кроется в культурных традициях, передававшихся от поколения к поколению.

"Мы раскрыли небольшие различия в том, как жители пещер Амуд и Кебара разделывали добычу. Несмотря на схожие условия среды, у них развились разные стратегии добычи пищи, которые передавались через культурные традиции и социальное подражание", — рассказала Анаэль Джаллон из Еврейского университета Иерусалима.

Возможны и другие объяснения

Учёные не исключают, что на поведение повлияло количество охотников в племени или другие социальные факторы, которые пока не удаётся точно определить. Ясно одно — перед нами не просто племена охотников, а сообщества с устойчивыми обычаями.

Почему это важно

Открытие доказывает: неандертальцы были не только выносливыми охотниками, но и носителями сложной культуры, способными сохранять традиции и передавать их дальше — как это делает любое общество.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis, в советской литературе также носил название палеоантро́п) — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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