В пещерах Ближнего Востока скрывался древний культурный секрет

Казалось бы, всего 70 километров между ними — меньше часа на машине. Но для неандертальцев из пещер Амуд и Кебара это расстояние стало границей между культурами.
Учёные из Израиля и США провели сравнительный анализ костей животных, найденных в этих двух знаменитых неандертальских стоянках на Ближнем Востоке. Оказалось, что племена, жившие в пещерах, имели не только разные подходы к добыче пищи, но и отличающиеся методы обработки туш.
Жители Кебары охотились на более крупных животных и предпочитали разделывать туши прямо в пещере.
Неандертальцы из Амуда могли переносить добычу, обрабатывать её позже или даже сушить мясо на хранение — что напоминает современные мясные заготовки.
Интересно, что различия возникли не из-за климата или ресурсов — условия у двух стоянок были примерно одинаковыми. Причина, как предполагают антропологи, кроется в культурных традициях, передававшихся от поколения к поколению.
"Мы раскрыли небольшие различия в том, как жители пещер Амуд и Кебара разделывали добычу. Несмотря на схожие условия среды, у них развились разные стратегии добычи пищи, которые передавались через культурные традиции и социальное подражание", — рассказала Анаэль Джаллон из Еврейского университета Иерусалима.
Учёные не исключают, что на поведение повлияло количество охотников в племени или другие социальные факторы, которые пока не удаётся точно определить. Ясно одно — перед нами не просто племена охотников, а сообщества с устойчивыми обычаями.
Открытие доказывает: неандертальцы были не только выносливыми охотниками, но и носителями сложной культуры, способными сохранять традиции и передавать их дальше — как это делает любое общество.
Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis, в советской литературе также носил название палеоантро́п) — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.
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