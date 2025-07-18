Грибок больше не страшен: найден способ включить иммунитет у растений

Пока химические пестициды борются с патогенами в лоб, новосибирские учёные пошли другим путём — они научили растения защищаться самостоятельно. В лабораториях Института органической химии СО РАН разработали биопрепарат, который запускает в растениях механизм естественного иммунитета. И первые полевые испытания уже показали впечатляющие результаты.
Химия работает эффективно, но дорого обходится — не только фермерам, но и окружающей среде. Токсичность, загрязнение, риск для здоровья человека — стандартный набор проблем. Поэтому сегодня всё больше внимания уделяется биопестицидам: безопасным для людей, природы и самих растений.
Новый препарат не убивает грибок напрямую. Вместо этого он активизирует у растений защитную реакцию. В клетках накапливаются особые рецепторы, распознающие хитин — вещество из оболочки грибов. Это сигнализирует о вторжении, и растение запускает иммунный ответ. Также в заражённых тканях вырабатывается перекись водорода — разрушитель патогенных грибов.
Исследования показали: при использовании препарата в комплексе с другими средствами возникает эффект синергии — общий результат оказывается сильнее суммы отдельных компонентов. Сейчас учёные ищут оптимальные сочетания: чтобы было не только эффективно, но и доступно в производстве.
"Полевые исследования препарата принесли интересные результаты, было показано, что его использование в комплексе с другими средствами даёт синергетический эффект", — рассказали в пресс-службе ИЦиГ СО РАН.
Созданный в Новосибирске препарат может стать основой для целой линейки эффективных и экологичных средств защиты урожая. А глубокое понимание механизмов его действия открывает новые горизонты в агробиотехнологиях.
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