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Грибок больше не страшен: найден способ включить иммунитет у растений

В Новосибирске создан препарат против грибковых инфекций без использования пестицидов
2:03
Наука

Пока химические пестициды борются с патогенами в лоб, новосибирские учёные пошли другим путём — они научили растения защищаться самостоятельно. В лабораториях Института органической химии СО РАН разработали биопрепарат, который запускает в растениях механизм естественного иммунитета. И первые полевые испытания уже показали впечатляющие результаты.

Лаборатория с растениями
Фото: https://commons.wikimedia.org by Luigi Guarino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лаборатория с растениями

Почему это важно

Химия работает эффективно, но дорого обходится — не только фермерам, но и окружающей среде. Токсичность, загрязнение, риск для здоровья человека — стандартный набор проблем. Поэтому сегодня всё больше внимания уделяется биопестицидам: безопасным для людей, природы и самих растений.

Новый препарат не убивает грибок напрямую. Вместо этого он активизирует у растений защитную реакцию. В клетках накапливаются особые рецепторы, распознающие хитин — вещество из оболочки грибов. Это сигнализирует о вторжении, и растение запускает иммунный ответ. Также в заражённых тканях вырабатывается перекись водорода — разрушитель патогенных грибов.

Как это работает в поле

Исследования показали: при использовании препарата в комплексе с другими средствами возникает эффект синергии — общий результат оказывается сильнее суммы отдельных компонентов. Сейчас учёные ищут оптимальные сочетания: чтобы было не только эффективно, но и доступно в производстве.

"Полевые исследования препарата принесли интересные результаты, было показано, что его использование в комплексе с другими средствами даёт синергетический эффект", — рассказали в пресс-службе ИЦиГ СО РАН.

Созданный в Новосибирске препарат может стать основой для целой линейки эффективных и экологичных средств защиты урожая. А глубокое понимание механизмов его действия открывает новые горизонты в агробиотехнологиях.

Уточнения

Токси́н (др.-греч. τοξικός [toxikos] "ядовитый") — яд биологического происхождения. Наука о ядах биологического происхождения — токсинология.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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