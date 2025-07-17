Радиация как двигатель эволюции: как природа адаптировалась к зоне, где жить нельзя

Чернобыльские животные адаптировались к радиации и приобрели устойчивость к раку

3:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Прошли десятилетия после катастрофы на Чернобыльской АЭС, но зона отчуждения не стала пустыней. Напротив — она превратилась в уникальный природный эксперимент, где учёные наблюдают удивительные изменения у животных. Кто-то адаптировался, кто-то мутировал, а кто-то вовсе стал почти неуязвимым.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чёрные волки лесу

Чёрные лягушки: броня из меланина

Первой сенсацией стали лягушки необычно тёмного цвета. В 2016 году испанские исследователи Пабло Буррако и Герман Орисаола обнаружили в зоне отчуждения восточных квакш с чёрной кожей.

Оказалось, что повышенное содержание меланина не просто меняет окраску, но и защищает от радиации — он поглощает её энергию и нейтрализует вредные молекулы в клетках. Лягушки с такой защитой имели больше шансов выжить во время катастрофы, а значит — дать потомство. Так, за считанные поколения, естественный отбор вывел "чернобыльскую броню".

Исследователи уверены: понимание роли меланина может в будущем помочь человечеству — от хранения ядерных отходов до космических путешествий.

Волки-мутанты: устойчивые к раку

Чернобыльские волки — ещё один загадочный феномен. Биолог Кара Лав из Принстона изучала этих животных с помощью GPS-ошейников и дозиметров. Волки ежедневно получают дозу радиации, в шесть раз превышающую допустимую для человека — и при этом живут без признаков болезней.

У них изменена иммунная система, похожая на ту, что наблюдается у пациентов после лучевой терапии. Учёные нашли участки ДНК, устойчивые к развитию рака — возможно, именно они спасают животных. Эти гены могут однажды изменить подход к лечению онкологии у людей.

Птицы: микробиом и пищевые повадки

Финский биолог Самели Пиирто изучал певчих птиц, живущих в зоне. Оказалось, что:

в загрязнённых районах птиц меньше, но чувствуют они себя хорошо;

рацион у них разнообразнее, чем у собратьев из "чистых" мест;

микрофлора кишечника изменилась — не по количеству, а по составу.

Это говорит о сложной перестройке биологии, вплоть до уровня бактерий. Радиоактивная среда буквально меняет внутренний мир животных.

Черви, которым всё нипочём

Учёные из Нью-Йорка, возглавляемые Мэтью Рокманом, изучили нематод из почвы Чернобыля. Несмотря на разный уровень радиации в местах сбора, в геноме червей не нашли признаков повреждений. Они либо изначально устойчивы, либо быстро адаптировались.

Это открытие снова поднимает вопрос: возможно ли создать устойчивые к радиации формы жизни — или они уже среди нас?

Собаки с загадочным ДНК

Собаки Чернобыля удивили даже видавших виды генетиков. Учёная Элейн Острандер установила, что у местных собак есть уникальные генетические маркеры, которых нет у других популяций. Их можно отличить только по ДНК.

Что стоит за этими изменениями — пока не ясно. Существует две гипотезы:

Эпигенетика — радиация повлияла на генетическую активность, передав изменения потомкам. Естественный отбор — выжили только самые устойчивые, остальные вымерли.

Обе версии подтверждаются. Похожая ситуация наблюдается и у водяных блох — чем выше уровень радиации, тем больше генетическое разнообразие.

Уточнения

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.



