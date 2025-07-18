Технологии пасуют, но носы собак приводят к прорыву: новая революция в диагностике Паркинсона

Ученые из Бристоля и Манчестера доказали: собаки могут обнаружить болезнь Паркинсона по запаху

2:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Две обученные собаки — золотистый ретривер по кличке Бампер и лабрадор Пинат — стали участниками необычного и крайне перспективного исследования. Учёные доказали: болезнь Паркинсона можно "унюхать". И собаки справляются с этой задачей с точностью, сравнимой с медицинскими тестами.

Фото: Designed be Freepik by wirestock is licensed under Public domian Собаки породы Золотистый ретривер

Когда нос оказывается точнее технологий

Исследование, опубликованное 15 июля в The Journal of Parkinson's Disease, было проведено учёными из университетов Бристоля и Манчестера совместно с благотворительной организацией Medical Detection Dogs. Их цель — выяснить, способны ли собаки различать мазки с кожным салом людей с болезнью Паркинсона и без неё.

Итог: чувствительность — до 80 %, специфичность — до 98 %. Причём животные "вычисляли" правильный образец даже при полной слепоте эксперимента — никто из участников не знал, где находится образец с заболеванием, кроме компьютера.

"Мы с гордостью сообщаем, что собаки снова могут очень точно выявлять заболевания", — заявила директор Medical Detection Dogs, Клэр Гест.

Как всё проходило

Более 200 образцов мазков от пациентов с подтверждённым диагнозом и здоровых добровольцев использовались в обучении.

Собаки работали на специальной стойке, где им предъявляли по одной "линии" с образцами. За правильный выбор они получали поощрение. Образцы многократно перемешивались, чтобы исключить случайные совпадения.

"Собаки показали, что болезнь Паркинсона сопровождается чёткими обонятельными сигналами. Уровень точности значительно превышает случайную вероятность", — подчёркивает один из ведущих авторов работы доцент Никола Руни из Бристольского университета.

Почему это важно

На сегодняшний день не существует раннего теста, который с уверенностью мог бы выявить болезнь Паркинсона до появления явных симптомов — а это может занять до 20 лет. Тем временем болезнь уже разрушает нервную систему.

"Своевременная диагностика имеет ключевое значение, поскольку последующее лечение может замедлить развитие болезни", — говорит Гест.

Что дальше?

"Простые мазки с кожи могут стать доступным и быстрым способом раннего выявления болезни. Это вдохновляет", — добавляет профессор Пердита Барран из Манчестерского университета.

Эти результаты открывают путь к созданию неинвазивного, экономически доступного теста на Паркинсона. А пока что две собаки — Бампер и Пинат — делают огромный вклад в медицинскую науку и дают надежду миллионам людей.

Уточнения

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы.

