Физические упражнения против бессонницы: 22% людей могут избавиться от проблемы без лекарств

Йога, тайцзи, ходьба и бег трусцой могут быть не просто поддерживающей терапией, а полноценной альтернативой традиционному лечению бессонницы. К такому выводу пришли исследователи, опубликовав результаты масштабного анализа в журнале BMJ Evidence Based Medicine.
Бессонница — это не просто усталость. Состояние, затрагивающее до 22% людей, связано с повышенным риском деменции, депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Лекарства дают побочные эффекты, а когнитивно-поведенческая терапия не всегда доступна. На этом фоне физические упражнения стали реальной надеждой.
В метаанализ вошли данные 1348 человек и 22 клинических испытаний, сравнивших эффективность 13 методов лечения бессонницы, включая:
Продолжительность программ — от 4 до 26 недель. Эффективность оценивали по продолжительности сна, латентности засыпания, количеству ночных пробуждений и другим параметрам.
Йога увеличила общее время сна почти на 2 часа, повысила его эффективность на 15% и сократила время бодрствования после засыпания почти на час.
Тайцзи улучшил качество сна более чем на 4 балла, добавил 50 минут ко сну и сократил засыпание на 25 минут.
Ходьба и бег трусцой снизили выраженность бессонницы почти на 10 баллов.
"Результаты подчёркивают, что физические упражнения — это не просто поддержка, а реальный инструмент лечения", — заявляют авторы исследования.
Исследователи признают, что не все исследования были методологически безупречны. Кроме того, отсутствовала унификация по частоте и интенсивности упражнений. Тем не менее, выводы остаются значимыми для клинической практики.
"Учитывая доступность и низкие риски, упражнения можно смело включать в программы общественного здравоохранения", — подчёркивается в отчёте.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.
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