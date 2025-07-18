Феномен донорства митохондрий: как 8 детей родились здоровыми благодаря научному революционному методу

Исследователи добились впечатляющего прорыва в борьбе с неизлечимыми митохондриальными заболеваниями — группа детей, находившихся в группе высокого риска, родились здоровыми благодаря методу донорства митохондрий. Это новаторское решение может изменить судьбы целых поколений.
Митохондрии — энергетические центры клетки — содержат свою собственную ДНК, передающуюся только по материнской линии. Если в этой ДНК есть мутации, у ребёнка могут развиться серьёзные заболевания: от судорог и мышечной слабости до болезней сердца, задержки развития и слепоты.
"Это бремя, которое передаётся от матери к дочери, из поколения в поколение", — объясняет профессор репродуктивной биологии Мэри Герберт.
Проблема в том, что мутационная нагрузка в яйцеклетках может сильно различаться, а в ряде случаев — быть стопроцентной. Именно такие пациентки раньше не имели шансов родить здорового ребёнка.
В исследовании использовался метод пронуклеарного переноса. Он включает в себя:
В результате получался эмбрион с ядерной ДНК родителей и здоровой митохондриальной ДНК донора.
"Теперь мы с гордостью можем назвать себя родителями здорового ребёнка", — сказала одна из матерей.
Научный прорыв таже отметили эксперты
"Этот процесс принёс радость и облегчение", — отметил профессор Бобби МакФарланд.
Исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, также сравнило эффективность ПГТ (предимплантационного тестирования) и митохондриального донорства — оба метода показали сопоставимые результаты по числу успешных беременностей.
"Мы должны рассматривать эти технологии как способ снижения риска, а не как абсолютную защиту", — подчёркивает Герберт.
Митохондриа́льные заболева́ния — группа наследственных заболеваний, связанных с дефектами в функционировании митохондрий, приводящими к нарушениям энергетических функций в клетках эукариот, в частности, человека. На 2021 год известно более 350 генов, приводящих к таким заболеваниям.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?