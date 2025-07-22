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Бактерии сплели будущее: создан материал, который может вытеснить пластик из нашей жизни

Учёные из международной группы создали биоразлагаемый материал прочнее пластика — Nature Communications
2:43
Наука

Международная группа исследователей разработала инновационный способ превращения бактериальной целлюлозы в прочный, гибкий и экологически чистый материал, способный заменить привычный пластик.

пластик
Фото: commons.wikimedia.org by Michal Maňas, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
пластик

Этот биополимер не только биоразлагаем, но и широко распространён, что делает его идеальной платформой для создания нового поколения экологичных материалов.

В основе разработки лежит биосинтетический процесс, в котором бактерии создают уникальную структуру целлюлозных волокон, обеспечивающую исключительные механические и тепловые свойства.

Полученный материал демонстрирует уникальный набор характеристик:

  • Высокая прочность и гибкость
  • Отличная оптическая прозрачность
  • Устойчивость к механическим повреждениям
  • Полная биоразлагаемость

Благодаря этим качествам он может применяться в одноразовой упаковке, производстве бутылок, медицинских повязок и других сфер, где сейчас доминирует пластик. Разработка не только снижает экологическую нагрузку, но и предлагает безопасную альтернативу нефтехимическим полимерам.

Исследователи также повысили эффективность материала, добавив нанолисты нитрида бора.

Это улучшение привело к увеличению предела прочности при растяжении до 553 МПа и росту скорости теплопередачи в 3 раза.

Такие показатели делают новый материал не только конкурентом, но и потенциальным преемником традиционного пластика и даже некоторых металлов в ключевых отраслях — от медицины до промышленного дизайна.

Для получения сверхматериала бактерии выращиваются в специальной вращающейся установке, которая обеспечивает направленное движение микробов и выравнивание целлюлозных волокон. Этот биоинженерный подход позволяет создать многофункциональные листы, пригодные для масштабного применения.

Контролируя процесс роста и условия среды, учёные добиваются высокой однородности структуры, что критически важно для стабильных физических свойств материала.

Исследование объединило материаловедов, биологов и инженеров, что позволило не только синтезировать уникальный материал, но и адаптировать его для реальных задач. Результаты работы опубликованы в авторитетном журнале Nature Communications, что подчёркивает научную значимость открытия.

Новая разработка представляет собой важный шаг к созданию безопасной, многофункциональной и устойчивой альтернативы пластику, открывая широкие горизонты для применения в промышленности, экологии и медицине.

Уточнения

Нитрид бора — бинарное соединение бора и азота. Химическая формула: BN. Кристаллический нитрид бора изоэлектронен углероду и, подобно ему, существует в нескольких полиморфных модификациях.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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