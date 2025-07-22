Венера снова шепчет загадки: в её облаках нашли следы жизни или чего-то пострашнее

Учёные зафиксировали химические аномалии в облачном слое Венеры — опубликованы новые результаты

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные вновь обратили внимание на таинственные газы в атмосфере Венеры. Недавние исследования выявили следы фосфина и аммиака — соединений, происхождение которых на Земле связано либо с жизнедеятельностью микроорганизмов, либо с промышленной активностью.

Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венера

Появление этих веществ в плотной и токсичной атмосфере Венеры не объясняется известными геохимическими или вулканическими процессами.

Эти данные подогревают интерес к гипотезе о возможной микробной жизни в облачном слое планеты, где условия могут быть менее экстремальными, чем на поверхности.

Профессор Джейн Гривз, автор одного из самых обсуждаемых астробиологических открытий последних лет, возглавила команду по разработке новой миссии под названием VERVE (Venus Emission and Radiative Variability Explorer).

Этот автономный исследовательский аппарат будет запущен в рамках более широкой миссии EnVision Европейского космического агентства (ESA). VERVE отделится от основной платформы и займётся анализом химического состава атмосферы Венеры на месте, чтобы подтвердить или опровергнуть присутствие загадочных соединений.

Фосфин впервые был обнаружен в атмосфере Венеры в 2020 году с помощью радиотелескопов, однако последующие попытки повторить это открытие оказались спорными. Недавние данные от проекта JCMT-Venus указывают, что сигнатура фосфина может меняться со временем в зависимости от географического положения.

Что касается аммиака, его также удалось предварительно зафиксировать. Удивительно, но известные химические процессы не могут объяснить его появление в условиях венерианской атмосферы.

На высоте около 50 километров над поверхностью Венеры давление и температура становятся сравнимыми с земными условиями. Это позволяет предполагать, что именно в этом слое могли бы выжить экстремофилы — микроорганизмы, способные жить в кислотной и горячей среде.

И хотя пока никаких прямых доказательств существования жизни нет, химические аномалии в атмосфере становятся всё более убедительными подсказками, на которые стоит обратить внимание.

Исследователи проекта JCMT-Venus заявляют, что окончательные выводы делать рано. Однако уже сейчас подготовлены научные работы, посвящённые последним результатам наблюдений. Их публикация ожидается во второй половине года и может стать важной вехой в изучении потенциальной обитаемости ближайшей к нам планеты.

Уточнения

Экстремофи́лы (от лат. extremus — «экстремальный» и др.-греч. φιλία — «любовь») — совокупное название для живых существ (в том числе бактерий и микроорганизмов), способных жить и размножаться в особо суровых условиях окружающей среды (экстремально высокие или низкие значения температуры, давления, кислотности, кислорода и т.п.). По сравнению с ними организмы, обитающие в более умеренной среде, могут быть названы мезофилами или нейтрофилами.

