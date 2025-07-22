Рацион, который можно не соблюдать каждый день: какая диета удивила врачей по всему миру

Врачи сообщили: прерывистое голодание 2 раза в неделю помогает при диабете

2:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли победить диабет и лишний вес без изнуряющих диет и таблеток? Международное исследование доказало — да, и ответ оказался неожиданным.

Фото: https://www.freepik.com Диабет

Учёные сравнили три популярных подхода к питанию:

IER - прерывистое голодание дважды в неделю

TRE - ограниченное по времени питание (например, только с 8 до 18)

CER - ежедневное равномерное сокращение калорий

Все стратегии помогали снижать вес и сахар, но лидером стала IER — прерывистое ограничение калорий два раза в неделю.

Почему именно IER

Результаты удивили даже исследователей.

У участников, соблюдавших режим IER, наблюдалось:

Устойчивое снижение уровня глюкозы натощак

Значительное падение триглицеридов

Улучшенная чувствительность к инсулину

Рост индекса Мацуды - маркера метаболического здоровья

А главное — 85% участников строго следовали диете, что говорит о её реальной применимости в жизни. Не нужно голодать каждый день — всего два "умеренных" дня в неделю дали мощный эффект.

Минимум риска — максимум пользы

Побочные эффекты были редкими: лёгкая гипогликемия проявилась лишь у пары человек в каждой группе. Это делает подход не только эффективным, но и безопасным при контроле врача.

Несмотря на успехи TRE и CER, именно IER дал наиболее устойчивые и предсказуемые результаты. Исследование подтвердило: питание может работать не хуже лекарств — без давления и стресса, в удобном ритме.

Что это меняет

Диета больше не должна быть мучением. Прерывистое голодание два раза в неделю становится рабочим инструментом в борьбе с диабетом и ожирением. Это начало новой эры: вместо строгих запретов — гибкий, персонализированный подход, основанный на науке.

Уточнения

Гипогликеми́я (от др.-греч. ὑπό — снизу, под + γλυκύς — сладкий + αἷμα — кровь) — патологическое состояние, характеризующееся снижением концентрации глюкозы в крови ниже 3,9 ммоль/л, периферической крови ниже нормы (3,3 ммоль/л), вследствие чего возникает гипогликемический синдром.

