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Письмо из-под земли: капсула времени из XIX века выбралась на свет сквозь столетия

Археологи из города Э нашли в Бракемоне капсулу времени XIX века
4:39
Наука

Неожиданное открытие на историческом побережье Нормандии взволновало как учёных, так и местных жителей: в сентябре 2024 года археологи обнаружили запечатанную капсулу времени, пролежавшую в земле почти 200 лет. Найденная в месте, известном как "лагерь Цезаря" в Бракемоне, капсула стала не просто археологической находкой, а настоящим мостом между поколениями.

Письмо в бутылке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Письмо в бутылке

Случайная находка на грани утраты

Участок, где была обнаружена капсула, давно считается исторически ценным. В его недрах сохранились следы немецких окопов и более ранние артефакты, но сегодня место находится под угрозой разрушения из-за береговой эрозии. Раскопки здесь проводила команда археологов из города Э, и именно волонтёр по имени Пьер случайно наткнулся на керамический горшок.

Внутри сосуда лежали две старинные монеты, солонка XIX века и свёрнутое письмо. Реакция учёных была моментальной и эмоциональной: находка оказалась редчайшей — "волшебной", как выразился глава археологической службы города Э Гийом Блондель.

"Реакция команды была мгновенной, огромное "Ух ты!". Это был большой сюрприз, настоящее волшебство", — с восхищением вспоминает археолог Гийом Блондель.

Кто автор послания

Сообщение в бутылке подписал Пьер Жак Фере - известный в XIX веке нормандский учёный, историк, археолог и бывший мэр города Дьеп. В письме Фере указывал, что проводил раскопки на этом месте в январе 1825 года. Он описал его как "Город Лимеса" или "лагерь Цезаря" и подчёркивал, что продолжает исследования на обширной территории.

Письмо было своего рода отчётом для потомков — свидетельством того, как начиналась археология в этом регионе. В нём чувствуется и научная страсть, и желание оставить след в истории.

"Очень трогательно и необычно видеть такое послание. Мы можем представить, как Фере и его команда проводили здесь первые археологические раскопки. Это безумие", — признался Блондель.

От прошлого к будущему: новая капсула времени

История этой находки получила символическое продолжение. Вдохновившись жестом археолога XIX века, Гийом Блондель вместе с мэром Дьепа Николя Ланглуа и мэром Э Мишелем Барбье решили оставить послание для будущих поколений. Они написали тексты, посвящённые археологическим работам и истории места, и поместили их в новую капсулу, которую зарыли в том же месте раскопок.

"Это записи, связанные с историей места, археологией и работавшими здесь командами. Я больше не буду рассказывать о содержании посланий. Чтобы узнать больше, мы встретимся снова через 200 лет", — пояснил археолог Гийом Блондель.

Историческая ценность находки

Подобные находки крайне редки. Хотя археология знает примеры капсул времени, пролежавших в земле более века, большинство из них находятся в городских зданиях, памятниках или под мемориальными досками. Но капсула из Бракемона — это нечто особенное: она была зарыта археологом в месте, которое он сам изучал. Этот жест придаёт находке исключительное символическое значение.

Сейчас специалисты продолжают изучать письмо Пьера Жака Фере, а также обсуждают, как лучше представить находку общественности. В планах — создание экспозиции, включающей сам керамический сосуд, монеты, солонку и копию письма.

Капсулы времени как культурное явление

Традиция создания капсул времени существует уже не одно столетие. Они представляют собой попытку "поговорить" с будущим, передать информацию, мысли и чувства сквозь десятилетия или века. В наше время капсулы времени чаще создаются в рамках мемориальных или научных проектов, но находка в Нормандии показывает, что и два века назад у людей было сильное желание общаться с потомками.

Каждая такая капсула — это не только послание, но и культурный артефакт, отражающий эпоху, её ценности и взгляды. А археолог из XIX века, оставивший своё письмо на краю скалы, сделал не просто жест в будущее, а вложил в него надежду на преемственность научного поиска.

Уточнения

Капсула времени — послание, предназначенное для будущих поколений, которое обычно помещается в водонепроницаемую ёмкость (капсулу) и закладывается в основание строящихся зданий, объектов инфраструктуры, памятников и т. п.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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