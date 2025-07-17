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Астрономы зафиксировали первые шаги в формировании землеподобных планет

Астрономы засняли первые стадии образования планет вокруг звезды HOPS-315
1:53
Наука

Астрономы зафиксировали самые ранние стадии формирования скалистых планет в газовом облаке, окружающем молодую звезду, аналогичную нашему Солнцу.

Открытый космос
Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Открытый космос

Это открытие дает уникальную возможность увидеть начальные этапы развития нашей собственной Солнечной системы.

"Мы получили прямое изображение горячей области, где вокруг юных протозвезд формируются планеты земного типа, — заявила Мелисса МакКлюр из Лейденской обсерватории в Нидерландах, возглавившая международную исследовательскую группу. — Впервые у нас есть уверенные доказательства того, что самые первые шаги планетообразования происходят прямо сейчас".

HOPS-315 — юная звезда, у которой на снимках астрономы обнаружили признаки самых ранних стадий планетообразования.

Фред Сесла из Чикагского университета, не участвовавший в исследовании, опубликованном в журнале Nature, отметил, что эти наблюдения открывают новые перспективы для понимания процессов, происходящих внутри формирующихся планетных систем.

"Это одно из тех открытий, которые мы давно ждали. Астрономы долго размышляли о механизмах формирования планетных систем, — подчеркнул Сесла. — Теперь перед нами открываются захватывающие перспективы".

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" НАСА и Европейская южная обсерватория в Чили объединили усилия для обнаружения этих первых признаков образования планет вокруг молодой звезды, известной как HOPS-315. Эта звезда является желтым карликом, похожим на Солнце, но значительно моложе — ее возраст составляет от 100 000 до 200 000 лет, и она находится на расстоянии около 1370 световых лет от нас, пишет nypost.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] «далеко» + σκοπέω [skopeo] «смотрю») — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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