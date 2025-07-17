Астрономы зафиксировали первые шаги в формировании землеподобных планет

Астрономы зафиксировали самые ранние стадии формирования скалистых планет в газовом облаке, окружающем молодую звезду, аналогичную нашему Солнцу.
Это открытие дает уникальную возможность увидеть начальные этапы развития нашей собственной Солнечной системы.
"Мы получили прямое изображение горячей области, где вокруг юных протозвезд формируются планеты земного типа, — заявила Мелисса МакКлюр из Лейденской обсерватории в Нидерландах, возглавившая международную исследовательскую группу. — Впервые у нас есть уверенные доказательства того, что самые первые шаги планетообразования происходят прямо сейчас".
HOPS-315 — юная звезда, у которой на снимках астрономы обнаружили признаки самых ранних стадий планетообразования.
Фред Сесла из Чикагского университета, не участвовавший в исследовании, опубликованном в журнале Nature, отметил, что эти наблюдения открывают новые перспективы для понимания процессов, происходящих внутри формирующихся планетных систем.
"Это одно из тех открытий, которые мы давно ждали. Астрономы долго размышляли о механизмах формирования планетных систем, — подчеркнул Сесла. — Теперь перед нами открываются захватывающие перспективы".
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" НАСА и Европейская южная обсерватория в Чили объединили усилия для обнаружения этих первых признаков образования планет вокруг молодой звезды, известной как HOPS-315. Эта звезда является желтым карликом, похожим на Солнце, но значительно моложе — ее возраст составляет от 100 000 до 200 000 лет, и она находится на расстоянии около 1370 световых лет от нас, пишет nypost.
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