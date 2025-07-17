Морская загадка: только 5% дельфинов в Шарк-Бей используют этот секретный метод охоты

В водах Австралии некоторые дельфины используют уникальную стратегию для добычи пищи со дна океана.
Держа челюсти закрытыми в виде "губки", чтобы не пораниться об острые рифы, дельфины исследуют донный осадок в поисках песчаных окуней.
Новое научное исследование, опубликованное в Royal Society Open Science, показывает, что эта техника, передаваемая из поколения в поколение, обладает большей сложностью, чем считалось ранее.
Использование "губки" во время охоты создает трудности для афалин, поскольку мешает их способности к эхолокации.
По словам соавтора исследования Эллен Роуз Джейкобс, морского биолога из Орхусского университета, "губка" приглушает звук, действуя как маска, но дельфины приспосабливаются к этим изменениям.
Джейкобс изучала дельфинов в заливе Шарк-Бей, используя подводный микрофон, и смоделировала искажение звуковых волн.
Ученые утверждают, что охота с использованием "губки" — это эффективный способ добычи рыбы, но требующий высокого мастерства. Размеры "губок" варьируются от мяча для софтбола до небольшой дыни.
По словам морского биолога Маурисио Кантора из Университета штата Орегон, охота с губкой подобна охоте вслепую и требует отличной подготовки.
Вероятно, сложность этой техники объясняет её редкость: лишь около 5% дельфинов в заливе Шарк-Бей её используют, что составляет примерно 30 особей, по данным Джейкобс.
Молодые дельфины проводят с матерями несколько лет, учась жизненно важным навыкам, в том числе искусству охоты с губкой, которое передается только от матери к потомству, как утверждает морской биолог Джанет Манн из Джорджтаунского университета. Морской эколог Борис Ворм из Университета Далхаузи подчеркивает, что овладение этим навыком требует много времени, и не все дельфины способны его освоить.
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