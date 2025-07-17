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Метеорит с Марса продан за рекордные $5,3 млн — что скрывает этот космический камень

Космическое чудо: что стоит за ценностью метеорита NWA 16788
2:12
Наука

Продажа метеорита NWA 16788 за 5,3 миллиона долларов установила рекорд, став самой высокой ценой, когда-либо уплаченной за метеорит. Более того, это самый крупный и ценный для науки фрагмент Марса, доступный человечеству.

Поверхность Марса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поверхность Марса

При весе около 25 килограммов, размер метеорита сопоставим с двумя баскетбольными мячами.

Как заявили представители Sotheby's, NWA 16788 — это своеобразная геологическая капсула времени из другого мира. Среди менее чем 400 известных марсианских метеоритов, большинство из которых сравнимы с небольшими камешками, этот экземпляр представляет собой наиболее значимую материальную связь с планетой, веками пленявшей воображение людей.

Обнаруженный в ноябре 2023 года охотником за метеоритами в нигерийской части Сахары этот небесный камень состоит из марсианской магмы и относится к 5,4% марсианских метеоритов с редкой геологической классификацией — оливин-микрогабброидной.

Неудивительно, что метеорит с Красной планеты имеет выраженный красноватый оттенок, покрытый стекловидной коркой, как отметили эксперты Sotheby's.

Согласно пресс-релизу Sotheby's, образец NWA 16788 демонстрирует минимальные признаки выветривания, что указывает на незначительные изменения в его составе с момента падения в Сахаре. Иными словами, он относительно недавно прибыл на Землю.

По мнению исследователей, этот камень был выброшен с Марса после столкновения с крупным астероидом.

Несмотря на высокую цену, уплаченную анонимным покупателем, некоторые ученые выражают опасения, что метеорит будет недоступен для исследований. Профессор Стив Брусатте из Эдинбургского университета отметил, что было бы обидно, если бы он оказался в частной коллекции, в то время как ему место в музее, где его могли бы изучать и видеть все желающие, пишет nypost.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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