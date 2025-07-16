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Выпуск 9 млн кутумов в Каспий: удастся ли восстановить промысловые запасы

Выпуск кутума в Каспий: почему это нужно для экосистемы региона
1:00
Наука

Терско-Каспийский филиал Главрыбвода продолжает свою деятельность по искусственному воспроизводству кутума.

судно
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
судно

В рамках государственного заказа в Каспий выпустили примерно 9 миллионов молодых рыбок, средний вес которых составил 1,2 грамма. Молодь была выращена на Мехтебском рыбоводном заводе.

Предполагается, что выпущенные мальки кутума сначала попадут в Сулакскую бухту через систему рыбоводных каналов. Там они пройдут период адаптации к естественным условиям, после чего начнут мигрировать в открытое море.

По информации пресс-службы Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства, подобные ежегодные выпуски служат цели восстановления запасов этого ценного промыслового вида.

Искусственное воспроизводство кутума стало необходимостью из-за снижения объемов его добычи в Каспийском море, что указывает на стабильное уменьшение промысловых запасов, пишет Fishnews.

Уточнения

Куту́м (лат  Rutilus frisii kutum) — рыба из семейства карповых, подвид вырезуба (Rutilus frisii). Обитает в Каспийском море в пресной и малосолёной воде. Длина тела 30—45 сантиметров, реже до 70, масса обычно 0,5-2 кг, максимальная — 8 кг. Кутум был широко распространён и вылавливался промышленным способом. Его популяция значительно сократилась в результате интенсивного лова и загрязнений. В связи с этим кутум был включён в Красную книгу России, однако исключён оттуда в 2004 году.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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