Выпуск 9 млн кутумов в Каспий: удастся ли восстановить промысловые запасы

Терско-Каспийский филиал Главрыбвода продолжает свою деятельность по искусственному воспроизводству кутума.
В рамках государственного заказа в Каспий выпустили примерно 9 миллионов молодых рыбок, средний вес которых составил 1,2 грамма. Молодь была выращена на Мехтебском рыбоводном заводе.
Предполагается, что выпущенные мальки кутума сначала попадут в Сулакскую бухту через систему рыбоводных каналов. Там они пройдут период адаптации к естественным условиям, после чего начнут мигрировать в открытое море.
По информации пресс-службы Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства, подобные ежегодные выпуски служат цели восстановления запасов этого ценного промыслового вида.
Искусственное воспроизводство кутума стало необходимостью из-за снижения объемов его добычи в Каспийском море, что указывает на стабильное уменьшение промысловых запасов, пишет Fishnews.
Куту́м (лат Rutilus frisii kutum) — рыба из семейства карповых, подвид вырезуба (Rutilus frisii). Обитает в Каспийском море в пресной и малосолёной воде. Длина тела 30—45 сантиметров, реже до 70, масса обычно 0,5-2 кг, максимальная — 8 кг. Кутум был широко распространён и вылавливался промышленным способом. Его популяция значительно сократилась в результате интенсивного лова и загрязнений. В связи с этим кутум был включён в Красную книгу России, однако исключён оттуда в 2004 году.
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