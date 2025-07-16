На Москве заработал первый шоурум роботов в России

Первый магазин с ИИ: в Москве начали продавать роботов

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

В Москве открылся первый в России открытый шоурум робототехники и ИИ Qubot.

Фото: commons.wikimedia.org by Humanrobo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Робот

Шоурум позиционируется как интерактивная выставочная площадка, где гости могут протестировать различные модели роботов, узнать о принципах их работы и купить устройства на заказ.

Один из самых популярных роботов — Unitree G1, гуманоид с системой стабилизации и камерой, предназначенный для исследовательских задач, и сервисный робот KettyBot Pro, который может перемещаться по залу, выполнять доставку заказов и отображать рекламу на встроенных экранах.

Еще там можно увидеть экзоскелет Hypershell, помогающий при ходьбе и беге, и собаку-компаньона с GPT, она умеет разговаривать и даже показывает эмоции.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

