Не спешите в магазин: 5 признаков, что ваш смартфон ещё может служить

Старый смартфон: когда пора его менять? 5 главных сигналов

2:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Производители мобильных телефонов заинтересованы в том, чтобы пользователи обновляли свои устройства каждый год, но практика свидетельствует об обратном.

Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Критически настроенная девица с телефоном

Современные смартфоны обладают достаточным ресурсом, чтобы служить своим владельцам на протяжении нескольких лет, но наступает момент, когда недостатки гаджета перевешивают его достоинства. Илья Корнейчук, эксперт в области мобильных технологий, поделился с Moneytimes.ru интересными наблюдениями, на что следует обратить внимание при оценке состояния смартфона.

Вокруг старых смартфонов ходит много мифов и существует определенная доля правды. Например, утверждение "Обновления убивают телефон" не всегда соответствует действительности. Хотя некоторые обновления программного обеспечения могут снижать производительность, это часто связано с добавлением новых функций, а не с намеренным устареванием устройства. На Android-смартфонах можно отказаться от обновления или установить альтернативную прошивку.

Аккумулятор является расходным материалом, поэтому его износ — это не приговор. Батарея теряет приблизительно 10% своей емкости за 2-3 года, эту проблему можно решить путем замены аккумулятора в сервисном центре.

Устаревший телефон не всегда превращается в "кирпич". iPhone пятилетней давности вполне пригоден для выполнения основных задач, но десятилетние модели уже не поддерживают современные приложения. Android-устройства более гибки в этом плане, даже бюджетный смартфон может превзойти флагманскую модель 2018 года по функциональности NFC, камере и скорости работы.

Существует 5 признаков, указывающих на необходимость замены смартфона:

невозможность запуска приложений из-за устаревшей версии ОС;

критически низкое время автономной работы даже после замены аккумулятора;

постоянные задержки при выполнении простых действий;

нехватка памяти из-за переполнения системными файлами;

серьезные поломки, такие как разбитый экран или отказ модуля связи.

Не стоит безоговорочно доверять "диагностическим" приложениям, большинство из них либо бесполезны, либо вредны. Они могут отображать неверные данные, собирать личную информацию для рекламы и не учитывать реальное состояние компонентов устройства.

Таким образом, замену смартфона следует производить не под влиянием рекламы, а по мере необходимости. Если устройство справляется с поставленными задачами, его можно продолжать использовать. Если же он превратился в обузу, пришло время задуматься о покупке нового гаджета.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.



