Тайны древнего Кузбасса: уникальные находки открывают новые страницы истории региона

Новые находки археологов в Кузбассе: жертвенник с удивительными артефактами

Музей-заповедник "Томская Писаница" удивила новым историческим открытием, о чем сообщил Илья Середюк, губернатор Кузбасса, 16 июля.

Фото: Илья Середюк, "Томская Писаница" is licensed under Free More info археологи

Археологи во время раскопок у жертвенника нашли уникальные артефакты, которые дополняют представления о древней истории региона и подтверждают, что здесь собирались народы разных племен.

Среди находок — бронзовая пряжка с изображением дикой кошки, изящная бляха в виде пантеры с бараном в зубах, миниатюрный ритуальный топорик и другие ценные предметы. Эти реликвии указывают на то, что тысячи лет назад это место было важным культовым центром, где пересекались пути разных племен, пишет Сiбдепо.

Пресс-служба "Томской Писаницы" отметила, что найден жертвенник и материалы, подтверждающие присутствие кулайской культуры. Ученые уже давно предполагали, что на этой территории контактировали таежные, степные и лесостепные народы, и теперь у них есть вещественные доказательства этой теории. Все найденные артефакты после изучения будут представлены в экспозиции музея.

Раскопки продолжаются, и исследователи ожидают новые интересные находки. Среди них оказались кости и зубы, которые предварительно идентифицировали как останки лошади, что связывает их с находкой лошадиной челюсти, найденной здесь в прошлом году. Эта уникальная коллекция поможет жителям Кузбасса переосмыслить богатую историю своего края и лучше понять жизнь далеких предков.

Уточнения

Жертвенник — в религиозных культах возвышение или естественный камень, на котором приносились жертвы.



