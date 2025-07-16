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Тайны древнего Кузбасса: уникальные находки открывают новые страницы истории региона

Новые находки археологов в Кузбассе: жертвенник с удивительными артефактами
Наука

Музей-заповедник "Томская Писаница" удивила новым историческим открытием, о чем сообщил Илья Середюк, губернатор Кузбасса, 16 июля.

археологи
Фото: Илья Середюк, "Томская Писаница" is licensed under Free More info
археологи

Археологи во время раскопок у жертвенника нашли уникальные артефакты, которые дополняют представления о древней истории региона и подтверждают, что здесь собирались народы разных племен.

Среди находок — бронзовая пряжка с изображением дикой кошки, изящная бляха в виде пантеры с бараном в зубах, миниатюрный ритуальный топорик и другие ценные предметы. Эти реликвии указывают на то, что тысячи лет назад это место было важным культовым центром, где пересекались пути разных племен, пишет Сiбдепо.

Пресс-служба "Томской Писаницы" отметила, что найден жертвенник и материалы, подтверждающие присутствие кулайской культуры. Ученые уже давно предполагали, что на этой территории контактировали таежные, степные и лесостепные народы, и теперь у них есть вещественные доказательства этой теории. Все найденные артефакты после изучения будут представлены в экспозиции музея.

Раскопки продолжаются, и исследователи ожидают новые интересные находки. Среди них оказались кости и зубы, которые предварительно идентифицировали как останки лошади, что связывает их с находкой лошадиной челюсти, найденной здесь в прошлом году. Эта уникальная коллекция поможет жителям Кузбасса переосмыслить богатую историю своего края и лучше понять жизнь далеких предков.

Уточнения

Жертвенник — в религиозных культах возвышение или естественный камень, на котором приносились жертвы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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